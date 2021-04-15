Оговорка премьер-министра Армении Никола Пашиняна, в результате которой он назвал российского лидера Владимира Путина президентом Франции, вызвала бурную реакцию среди интернет-пользователей.

Вот, как россияне издевались над Пашиняном в комментариях соцсетей:

"Французы шумно выдохнули и неистово начали креститься", - думает Ольга Ф.

Некоторые комментаторы считают, что премьер-министр не допустил ошибку, а озвучил вероятное стечение обстоятельств. Люди отметили, что такое с Пашиняном уже было, и его оговорка преобразовалась в реальность.

"Пашинян никогда не ошибается. Он как-то сказал, что Карабах - это Азербайджан. Сказано - сделано" - написал Terlan Q.

Ряд пользователей посчитал нужным отметить, что считают оговорку Пашиняна далеко не оговоркой, а попыткой войти в расположение российского лидера. Граждане уверены, что такой подход не говорит ничего хорошего о премьер-министре Армении.

"Пашинян, ваши лестные слова в сторону нашего президента ему льстят, но он президент великой страны, так что лучше позаботьтесь о своей дальнейшей судьбе и карьере", - обратился Валерий Г.

Многие граждане оказались убеждены, что из Пашиняна плохой пророк, как и личность. Люди считают, что такой политик ведёт себя крайне недостойно на занимаемом им посту.

"Пашинян знает, что Путин питает большую теплоту к Европе и хотел бы, чтобы Россия была в дружбе с Францией. Именно поэтому он специально допустил оговорку, чтобы умаслить отношение российского президента к своей фигуре. Поэтому он не пророк, а дурак. Мерзкая изворотливая эгоистичная личность", - предполагает Егор Г.

Часть людей считает, что если Пашинян продолжит в том же духе, то может обнаружить Путина главой не Франции, а его республики.

"Не всё так страшно. Не до смеху будет, когда он назовёт Путина президентом Армении", - считает Давид Б.

Напомним, 14 апреля премьер-министр Армении Никол Пашинян оговорился во время выступления в парламенте и назвал российского лидера Владимира Путина президентом Франции.