"Не пророк, а дурак" - Рунет издевается над оговоркой Пашиняна
Оговорка премьер-министра Армении Никола Пашиняна, в результате которой он назвал российского лидера Владимира Путина президентом Франции, вызвала бурную реакцию среди интернет-пользователей.
Вот, как россияне издевались над Пашиняном в комментариях соцсетей:
"Французы шумно выдохнули и неистово начали креститься", - думает Ольга Ф.
Некоторые комментаторы считают, что премьер-министр не допустил ошибку, а озвучил вероятное стечение обстоятельств. Люди отметили, что такое с Пашиняном уже было, и его оговорка преобразовалась в реальность.
"Пашинян никогда не ошибается. Он как-то сказал, что Карабах - это Азербайджан. Сказано - сделано" - написал Terlan Q.
Ряд пользователей посчитал нужным отметить, что считают оговорку Пашиняна далеко не оговоркой, а попыткой войти в расположение российского лидера. Граждане уверены, что такой подход не говорит ничего хорошего о премьер-министре Армении.
"Пашинян, ваши лестные слова в сторону нашего президента ему льстят, но он президент великой страны, так что лучше позаботьтесь о своей дальнейшей судьбе и карьере", - обратился Валерий Г.
Многие граждане оказались убеждены, что из Пашиняна плохой пророк, как и личность. Люди считают, что такой политик ведёт себя крайне недостойно на занимаемом им посту.
"Пашинян знает, что Путин питает большую теплоту к Европе и хотел бы, чтобы Россия была в дружбе с Францией. Именно поэтому он специально допустил оговорку, чтобы умаслить отношение российского президента к своей фигуре. Поэтому он не пророк, а дурак. Мерзкая изворотливая эгоистичная личность", - предполагает Егор Г.
Часть людей считает, что если Пашинян продолжит в том же духе, то может обнаружить Путина главой не Франции, а его республики.
"Не всё так страшно. Не до смеху будет, когда он назовёт Путина президентом Армении", - считает Давид Б.
Напомним, 14 апреля премьер-министр Армении Никол Пашинян оговорился во время выступления в парламенте и назвал российского лидера Владимира Путина президентом Франции.
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