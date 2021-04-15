https://news.day.az/politics/1334387.html Баку и Минск обсудили развитие военно-технического сотрудничества
Баку и Минск обсудили развитие военно-технического сотрудничества
15 апреля министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с находящейся с визитом в нашей стране делегацией, возглавляемой председателем Государственного военно-промышленного комитета Республики Беларусь господином Дмитрием Пантусом.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе Министерства обороны, стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития военно-технического сотрудничества между Азербайджаном и Беларусью, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.
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