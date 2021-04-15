https://news.day.az/politics/1334445.html Члены Аудиторской палаты Азербайджана награждены медалью «Терегги» - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
Члены Аудиторской палаты Азербайджана награждены медалью «Терегги» - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о награждении членов Аудиторской палаты медалью "Терегги".
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Согласно документу, по случаю 25-летия Аудиторской палаты Азербайджана за заслуги в развитии аудиторской деятельности следующие члены Палаты награждаются медалью "Терегги":
Аббасов Чингиз Аббас оглу,
Ахундов Назим Закир оглу,
Байрамов Вели Орудж оглу,
Ахмедов Хафиз Магомед оглу,
Алиев Эльчин Мамед Али оглу,
Алиев Разы Тахмаз оглу,
Гусейнов Замин Рамазан оглу,
Ибрагимов Эльнур Эльхан оглу,
Исмаилов Назим Мамед оглу,
Гурбанов Аббасали Шукюр оглу,
Мусаев Адыгёзял Магсуд оглу.
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