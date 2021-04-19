Азербайджан и Тюркский совет достигли предварительной договоренности о цифровом сотрудничестве

Между Советом сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет) и Государственным агентством по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана (Служба ASAN) достигнута предварительная договоренность о расширении сотрудничества по различным направлениям, сообщили в понедельник Trend в азербайджанском Центре развития электронного правительства, передает Day.Az.

По данным центра, между сторонами достигнута предварительная договоренность об углублении обмена опытом в области оказания государственных услуг и цифровизации, а также о сотрудничестве по соответствующим направлениям в рамках создания единой платформы.

Служба ASAN продолжает реализовывать положения меморандумов о взаимопонимании, подписанных с соответствующими структурами Турции, Узбекистана и Казахстана.