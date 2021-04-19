Армения использует радиоактивные вещества как средство угрозы

Армения использует радиоактивные вещества в качестве средства угрозы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом в понедельник сказал депутат Милли Меджлиса (парламента) Арзу Нагиев.

По его словам, для Армении агрессия и терроризм всегда были на уровне государственной политики. Депутат отметил, что армяне используют экстремизм и радикализм, чтобы угрожать другим странам.

"Как известно, в последнее время одной из составляющих терроризма и экстремизма является ядерная угроза. В последние годы использующие эти методы радикальные силы угрожают осуществить радиационное заражение и начать ядерную войну с применением ядерных боеголовок, другого вооружения этого типа и его компонентов. Отметим, что контрабанда радиоактивных веществ в Армении осуществляется на государственном уровне. Но откуда они могут добыть эти вещества? Считаю, что их источником является Мецаморская АЭС.

Эта атомная электростанция - самая серьезная угроза для нашей страны, Южного Кавказа и других стран региона в целом. Она представляет собой прямую угрозу безопасности региона. Евросоюз неоднократно поднимал вопрос о ликвидации этой станции за счет соответствующих средств - речь шла о 3-4 миллиардах евро. Но и к этом вопросу армяне подошли с точки зрения торга, то есть потребовали больше денег. Построить новую атомную электростанцию они не в силах, поскольку у развалившейся экономики Армении нет потенциала для проекта стоимостью 4-5 миллиардов долларов. Они утверждают, что якобы восстановят Мецаморскую АЭС, и для этого обращаются в соответствующие структуры по поводу финансирования. Однако их главная цель - использовать радиоактивные отходы как средство угрозы, осуществить террористические операции с использованием радиации, создать угрозу региональной безопасности", - сказал Арзу Нагиев.

Депутат добавил, что за последние 3-4 года было выявлено несколько случаев контрабанды армянами радиоактивных веществ как на границе с Грузией, так и на других направлениях.

"Это - армянская политика террора и радикализма. Они не могут получить радиоактивные вещества откуда-то еще - это определенно связано с Мецаморской АЭС. Армянская сторона и сама неоднократно признавалась, что станция устарела. Армянское население, проживающее рядом с АЭС, неоднократно проводило митинги, заявляя о радиоактивных утечках, фактах кражи радиоактивных веществ преступными группировками", - подытожил Арзу Нагиев.