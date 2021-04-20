https://news.day.az/politics/1335539.html Президент Ильхам Алиев посмотрел процесс посева на хлопковом поле фермера Эльшана Халилова
Президент Ильхам Алиев посмотрел процесс посева на хлопковом поле фермера Эльшана Халилова
20 апреля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с хлопковым полем площадью 10 гектаров фермера Эльшана Халилова на территории села Мейниман Гаджигабульского района.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства посмотрел процесс начала посева хлопка на земельном участке.
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