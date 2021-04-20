Президент Ильхам Алиев посмотрел процесс посева на хлопковом поле фермера Эльшана Халилова

20 апреля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с хлопковым полем площадью 10 гектаров фермера Эльшана Халилова на территории села Мейниман Гаджигабульского района.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства посмотрел процесс начала посева хлопка на земельном участке.

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