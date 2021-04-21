Президент Ильхам Алиев: Надеюсь, что до конца мая будет представлена предварительная версия генерального плана города Агдам
Надеюсь, что до конца мая будет представлена предварительная версия генерального плана города Агдам.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в интервью Азербайджанскому телевидению.
"Идет подготовка генеральных планов всех городов. Считаю, что это, в первую очередь, охватит город Агдам. Надеюсь, что до конца мая будет представлена предварительная версия генерального плана города Агдам, после чего, конечно, состоится обсуждение, в том числе с участием общественности Агдамского района. Готовятся также генеральные планы других наших городов.
Что касается восстановления сел, то и здесь мы должны разделить нашу работу на этапы. В первую очередь мы должны восстановить села, расположенные вблизи существующей инфраструктуры. И это естественно, потому это более целесообразно и с временной точки зрения, и с точки зрения эффективности. Поэтому даны соответствующие указания, связанные с восстановлением сел Агдамского, Физулинского, Джебраильского районов, расположенных вблизи бывшей линии соприкосновения",- сказал глава государства.
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