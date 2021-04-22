Прекращение огня между Азербайджаном и Арменией - возможность открыть новую страницу

"Достигнутое между Азербайджаном и Арменией соглашение о прекращении огня дает хорошую возможность открыть новую страницу".

Как сообщает Day.Az, об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

По его словам, Турция - одна из первых осудила попытку военного переворота в Армении в феврале 2021 года.

"Нельзя упускать возможность установления безопасности, стабильности, мира и процветания не только для Армении, но и всего региона", - отметил Акар.