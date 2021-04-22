https://news.day.az/politics/1336263.html Прекращение огня между Азербайджаном и Арменией - возможность открыть новую страницу - Хулуси Акар
Прекращение огня между Азербайджаном и Арменией - возможность открыть новую страницу - Хулуси Акар
"Достигнутое между Азербайджаном и Арменией соглашение о прекращении огня дает хорошую возможность открыть новую страницу".
Как сообщает Day.Az, об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.
По его словам, Турция - одна из первых осудила попытку военного переворота в Армении в феврале 2021 года.
"Нельзя упускать возможность установления безопасности, стабильности, мира и процветания не только для Армении, но и всего региона", - отметил Акар.
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