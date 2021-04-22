Заместитель посла Израиля посетил Губинский мемориальный комплекс геноцида

Заместитель посла Израиля в Азербайджане Дорон Пеер посетил Губинский мемориальный комплекс геноцида.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, дипломат был подробно проинформирован о геноциде, совершенном армяно-большевистскими силами.

Было отмечено, что Губинский мемориальный комплекс геноцида, созданный при поддержке Фонда Гейдара Алиева, был открыт 18 сентября 2013 года.

На установленной здесь специальной карте на мониторе можно на нескольких языках получить информацию об актах геноцида, учиненных армянами в прошлом веке против нашего народа в различных регионах республики.

Было отмечено, что массовое захоронение жертв геноцида в Губе было обнаружено 1 апреля 2007 года во время ведения земляных работ. После этого сотрудники Института археологии и этнографии НАНА провели обширные исследовательские работы на территории. В результате исследований было установлено, что в могиле находятся тела жертв геноцида, совершенного армянами против местного мирного населения в 1918 году.

После ознакомления с Губинским мемориальным комплексом геноцида господин Пеер оставил памятные слова в Книге памяти.