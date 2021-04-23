https://news.day.az/politics/1336660.html Гусейнбалу Мираламова исключили из ПЕА
Гусейнбалу Мираламова исключили из ПЕА
Гусейнбала Мираламов исключен из партии "Ени Азербайджан".
Как сообщает Day.Az, решение об этом было принято сегодня на заседании правления ПЕА.
Г.Мираламов также был исключен из Совета ветеранов ПЕА.
Отметим, распространилась видеозапись, где отражены неэтичные действия Г.Мираламова, который также являлся председателем Хатаинской районной организации ПЕА.
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