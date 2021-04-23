Гусейнбалу Мираламова исключили из ПЕА

Гусейнбала Мираламов исключен из партии "Ени Азербайджан".

Как сообщает Day.Az, решение об этом было принято сегодня на заседании правления ПЕА.

Г.Мираламов также был исключен из Совета ветеранов ПЕА.

Отметим, распространилась видеозапись, где отражены неэтичные действия Г.Мираламова, который также являлся председателем Хатаинской районной организации ПЕА.