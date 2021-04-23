https://news.day.az/politics/1336754.html В войсках Нахчыванского гарнизона проведены тактико-специальные занятия - ФОТО - ВИДЕО
В войсках Нахчыванского гарнизона проведены тактико-специальные занятия - ФОТО - ВИДЕО
Согласно плану слаживания войск Нахчыванского гарнизона на 2021 учебный год были проведены тактико-специальные занятия с подразделениями связи.
Как передает Day.Az со ссылкой на Министерство обороны, основное внимание на занятиях было уделено совершенствованию навыков командирского состава по управлению подразделениями, повышению специальной и тактико-специальной подготовки личного состава.
Были проведены занятия для улучшения полевых навыков и практических умений личного состава и по выполнению задач, связанных с обеспечением связи в сложных условиях.
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