Армяне и их прихлебатели против международного права

Тема невозвращения Армении диверсантов, задержанных на освобожденных территориях Азербайджана через несколько недель после завершения боевых действий, является единственной соломинкой, за которую идущая ко дну армянская сторона может цепляться. Якобы "разрушение" несуществующего армянского наследия - вопрос очень тонкий и его разбирательство грозит самой Армении очень многими неприятностями. А вот наличия под следствием в Азербайджане нескольких десятков негодяев, отправленных для совершения диверсий и террора из Армении и по каким-то соображениям пропущенных российскими миротворцами через Лачинский коридор на освобожденные территории, азербайджанская сторона не отрицает, и этим грех не воспользоваться.

В первые дни после 44-дневной войны было отловлено немало "доблестных зинворов" и дезертиров. Все они, вместе с попавшими в плен в период боевых действий лицами были возвращены в Армению. На этом вопрос обмена военнопленными Азербайджан со своей стороны закрыл. Когда была получена информация о появлении в лесах Ходжавенда и Гадрута вооруженных армян, первоначально решили, что это остатки заблудившихся зинворов или слишком хорошо спрятавшихся дезертиров. Но после того, как были убиты несколько азербайджанских военнослужащих и гражданских лиц, ситуация изменилась. Одновременно в самой Армении поднялся шум в связи с отправкой после войны в Карабах целого отряда. Люди требовали от властей вернуть их родных и близких. Однако к тому времени банда уже успела совершить немало преступлений, и говорить о возвращении засланных диверсантов было поздно.

Азербайджанская сторона не обязывалась жертвовать своими военнослужащими, занимаясь поиском и возвращением мамочкам вооруженных бандитов, присланных из Армении убивать азербайджанцев. Война закончилась и правила изменились. В Ереване же считают иначе - там хотят, чтобы террористов всякий раз после выполнения задания нежно брали за ручку и провожали с музыкой через границу.

В последнюю неделю официальные лица Армении - от премьера и президента до рядового чиновника, усиленно педалируют эту тему, пытаясь нарастить ее массу в связи с включением вопроса в повестку весенней сессии ПАСЕ. Больше истерики, больше дезинформации, больше слез, больше искажений реалий. В этой же обойме - внесение на днях в парламент Франции резолюции касательно диверсантов с требованием их немедленного возвращения Армении. Туда же отнесем обращение к главе Азербайджана комиссара Совета Европы по правам человека Дуньи Миятович, в котором она выражае обеспокоенность судьбой диверсантов и недовольство открытием Музея военных трофеев.

Одобрение вопроса Парламентской Ассамблеей Совета Европы позволило армянской стороне рассчитывать на сочувствие европейцев. Напомним, что 20 апреля армянской стороне удалось протащить в ПАСЕ тему диверсантов, и теперь она перенесена на европейскую площадку. Решить этот вопрос посредством России армянам не удалось, не потому что та не хотела помочь, а потому что на стороне Баку международное право. И вот оно то, проклятое, не оставляет шансов давить на Азербайджан.

О том, что гласит международное право относительно сложившейся ситуации, мы поговорили с доктором юридических наук, профессором, руководителем кафедры Академии Государственного управления при Президенте АР Намиком Алиевым.

"В статье 4 Женевской конвенции от 12 августа 1949 года об обращении с военнопленными дается развернутый перечень лиц, подпадающих под понятие "военнопленные". Не будем пересказывать содержание этой объемной статьи. Остановимся на ее принципиальных для нашего вопроса положениях. В соответствии с этой статьей, важнейшими квалифицирующими признаками понятия военнопленный" является "нахождение сторон в конфликте" (п.п. А.1; А.2), "участие в военных действиях" (п. В.1), "соблюдение в своих действиях законов и обычаев войны" (п. А.2.d)", - сказал юрист.

По его словам, трехстороннее заявление лидеров Азербайджана, Армении и России положило конец вооруженному конфликту и военным действиям. В соответствии со статьей 1этого документа объявлялось "о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года. Азербайджанская Республика и Республика Армения, далее именуемые Сторонами, останавливаются на занятых ими в настоящее время позициях".

Несмотря на это, в конце ноября 2020 года ВС Азербайджана были вынуждены провести антитеррористическую операцию в Ходжавендском районе, поскольку четверо военных были убиты, а еще три человека получили ранения в результате нападения армянских вооруженных отрядов, проникших из Республики Армения на территорию Азербайджана после полного прекращения военных действий.

Учитывая, что вооруженных конфликт и военные действия прекращены, действия этих отрядов нарушают мирные договоренности сторон, а также и близко не являются "соблюдением законов и обычаев войны". Так на основании чего они должны быть признаны военнопленными? Это лица, совершившие убийства на территории Азербайджана после прекращения военных действий, являются террористами и должны нести ответственность в соответствии с уголовным законодательством того места, где совершено преступление, подчеркнул наш собеседник.

"Наконец, в соответствии со статьей 5 рассматриваемой Конвенции "В случае, если в отношении лиц, принявших то или иное участие в военных действиях и попавших в руки противника, возникает сомнение в их принадлежности к одной из категорий, перечисленных в статье 4, такие лица будут пользоваться покровительством настоящей Конвенции до тех пор, пока их положение не будет определено компетентным судом". То есть, если у кого-то вызывает сомнение статус лиц, задержанных за преступления, совершенные на азербайджанской территории после трехстороннего заявления от 9/10 ноября 2020 года, им стоит просто дождаться компетентного суда, которому подсудны данные дела. Этот суд и определит статус задержанных лиц", - сказал Намик Алиев.

Напомним, что в ходе четырехчасовой пресс-конференции 26 февраля Президент Ильхам Алиев очень обстоятельно представил позицию Баку по вопросу псевдо-военнопленных. Он сообщил, что после окончания боевых действий, из Ширакской области Армении, из города Гюмри и прилегающих районов был отправлен отряд из более 60 человек, который непонятно как пробрался через Лачинский коридор на освобожденные территории Азербайджана. Было установлено, что после окончания военных действий мы обнаружили, что в глубоком тылу находятся армянские вооруженные формирования.

"Мы сначала получили информацию, что это заблудившиеся, те, которые не смогли выйти из окружения, и некоторое время совместно с миротворческой миссией азербайджанские военнослужащие, думая, что это заблудившиеся, пытались помочь этим людям и вернуть их обратно. Но оказалось, что это не так. Оказалось, что это - диверсионная группа, которая совершала атаки, как на наших военнослужащих, так и на мирных граждан... Естественно, мы провели контртеррористическую операцию, в результате которой несколько террористов были полностью обезврежены, а более 60-ти - захвачены. Сегодня, когда их пытаются назвать военнопленными, думаю, что сознательно искажают суть вопроса", - заявил Президент Азербайджана.

Какие еще могут быть вопросы?

Лейла Таривердиева