Армяне каждый день ищут "Байрактары" в Google

Поисковый запрос о популярном турецком беспилотном летательном аппарате Bayraktar TB2 в Google чаще всего поступает от армянских пользователей.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на​ TRT Haber, интерес к БПЛА Bayraktar TB2, внесшему вклад в победу Азербайджана в Отечественной войне, растет во всем мире с каждым днем.

Пользователи Google в Греции, Азербайджане и Турции также осуществляют многочисленные поисковые запросы, связанные с Bayraktar TB2.