https://news.day.az/politics/1339067.html Армяне каждый день ищут "Байрактары" в Google - синдром проигравших
Армяне каждый день ищут "Байрактары" в Google - синдром проигравших
Поисковый запрос о популярном турецком беспилотном летательном аппарате Bayraktar TB2 в Google чаще всего поступает от армянских пользователей.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на TRT Haber, интерес к БПЛА Bayraktar TB2, внесшему вклад в победу Азербайджана в Отечественной войне, растет во всем мире с каждым днем.
Пользователи Google в Греции, Азербайджане и Турции также осуществляют многочисленные поисковые запросы, связанные с Bayraktar TB2.
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