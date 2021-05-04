Азербайджан и НАТО

- сотрудничество во имя мира в регионе

Основа для сотрудничества между Азербайджаном и Организацией Североатлантического договора (НАТО) была заложена в марте 1992 года, а само взаимодействие началось в 1997 году со вступления Азербайджана в консультационный форум Совета Евро-Атлантического партнерства. Четвертого мая 1994 года наша страна присоединилась к программе НАТО "Партнерство во имя мира".

Азербайджан эффективно использует механизмы партнерства с НАТО

За последние 27 лет между Азербайджаном и НАТО было налажено крайне эффективное военное сотрудничество. Так, в его рамках министерство обороны Азербайджана в полной мере использует программу "Партнерство во имя мира", Оперативный план по индивидуальному партнерству, процесс планирования и анализа, Программу сотрудничества по индивидуальному партнерству, Концепцию оперативных возможностей, штабные должности партнерства, Программу расширения военного образования, Научную программу во имя мира и другие важные механизмы сотрудничества с НАТО.

Используя эти механизмы, министерство обороны Азербайджана реализует реформы и ведет соответствующую деятельность в сферах разработки стратегических документов, применения стандартов НАТО в военных учениях и образовании, подготовки миротворческих сил, управления личным составом, морской безопасности, материально-технического обеспечения, изучения передового опыты, кибербезопасности, энергетической безопасности, поддержки принимающей страны и контроля над воздушным пространством.

Участие Азербайджана в миротворческой миссии оценивается крайне высоко

Неслучайно сегодня Азербайджан активно участвует в миротворческой миссии в Афганистане. В ходе телефонного разговора с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым 28 апреля государственный секретарь США Энтони Блинкен высоко оценил участие Азербайджана в миротворческой миссии в Афганистане. Коснувшись сотрудничества в области региональной безопасности, Президент Ильхам Алиев подчеркнул важность участия Азербайджана в миротворческой миссии в Афганистане с начала ее деятельности.

Официальные лица НАТО также подчеркивают, что Азербайджан является важным политическим игроком не только в регионе, но и за его пределами, отмечая, что для глобального сотрудничества между нашей страной и организацией существуют очень хорошие возможности. Потому что геостратегическое положение Азербайджана особенно важно для стран - участниц Североатлантического альянса. По мнению военных экспертов организации, географическое положение Азербайджана является выгодным во всех отношениях, включая доставку гуманитарной помощи миротворцам, несущим службу в сложных условиях в Афганистане, а также афганскому народу. Поэтому безопасность нашей страны, полное восстановление мира и стабильности в регионе Южного Кавказа сегодня важны для НАТО.

Офицеры азербайджанской армии служат на национальных должностях в НАТО

По информации, полученной из министерства обороны, Программа Концепции оперативных возможностей (КОВ) НАТО является одним из важных механизмов, объединяющих в себе опыт многонационального современного армейского строительства НАТО, который служит развитию азербайджанской армии. Эта программа является очень важным механизмом с точки зрения подготовки соответствующих армейских подразделений в соответствии с требованиями современного боя и стандартов, установленных развитыми государствами, в том числе достижения необходимых оперативных способностей. Опыт и знания, приобретенные благодаря этой программе, обеспечивают участие азербайджанских подразделений в международных операциях и учениях на профессиональном уровне.

С 2002 года в рамках концепции "Штабные должности партнерства" офицеры азербайджанской армии служат на различных командных должностях тактического, оперативного и стратегического назначения. Этот вклад в деятельность альянса вывел Азербайджан в лидеры среди других стран - партнеров НАТО.

С целью координации деятельности азербайджанского контингента, участвующего в различных миротворческих операциях, офицеры азербайджанской армии служили в штабах Центрального командования США (Тампа, Соединенные Штаты) и Сил международной многонациональной коалиции (Багдад, Ирак).

В настоящее время офицеры азербайджанской армии проходят службу на национальных должностях в составе военных представительств в штаб-квартире НАТО (Брюссель, Бельгия) и в Главном командовании союзнических сил НАТО в Европе (Монс, Бельгия).

Сотрудничество между НАТО и Азербайджаном успешно развивается и в сферах науки и образования

Помимо вопросов безопасности, сотрудничество Азербайджана и НАТО также успешно развивается в таких областях, как наука и образование. С 2008 года азербайджанская армия сотрудничает с НАТО в области образования и, пользуясь Программой расширения военного образования (DEEP), кропотливо работает над соответствием содержания и формы процесса обучения в военных учебных заведениях европейским стандартам образования и Болонскому процессу. В том числе была проделана серьезная работа в сфере повышения квалификации педагогических кадров.

Программа, реализация которой началась в 2008 году в Военной академии ВС Азербайджана, с 2018-го используется для совершенствования преподавательского состава Высшего военного училища имени Гейдара Алиева, адаптации учебных программ к современным стандартам.

Азербайджанская армия служит делу укрепления стабильности и мира в регионе

Программа НАТО "Наука во имя мира и безопасности" направлена на расширение сотрудничества и диалога между альянсом и его партнерами путем развития науки и применения инноваций. Для организации деятельности в рамках этой программы ведется соответствующая координационная работа с определенными инстанциями НАТО.

Таким образом, благодаря всему этому Азербайджан сегодня имеет современную и сильную армию, что она вновь доказала во время 44-дневной Отечественной войны. Весь мир стал очевидцем ведения ВС Азербайджана современных боевых действий, что стало революцией в истории военного дела. Процесс модернизации и развития нашей армии продолжается. Азербайджанская армия служит делу укрепления стабильности и мира в регионе.

Альпер Зия

Trend.Az