Армяне пытаются подмять под себя Европу

Все вопросы, связанные с армянством и Арменией, обычно сопровождаются истерикой, вырыванием последних волос на голове, царапанием лица и крокодильими слезами. По-другому решать свои проблемы наши соседи не умеют. Правда, в решении проблем это не помогает, но сам процесс, видимо, доставляет какое-то мазохистское удовлетворение армянской стороне, поэтому она продолжает идти по пути, который уже завел ее в тупик.

Как гласит народная мудрость, первым кричит "воры!" сам вор. Цель - отвлечь внимание от собственных деяний. С самого начала карабахского конфликта, все тридцать лет оккупации территорий Азербайджана армяне, творившие чудовищные преступления против человечности, разрушавшие и уничтожавшие все на своем пути, вопили и рыдали, призывая мир осудить за что-то Баку. К сожалению, крокодильи слезы армянства попадали всегда на благодатную и плодородную почву исламофобии, туркофобии и азербайджанофобии, которыми традиционно страдают европейское общество и европейские политики. Правда, это взаимодействие давало и дает плоды, непригодные к употреблению.

Очередной "урожай" был собран накануне в Европейском парламенте. Как сообщают армянские СМИ, более 120 депутатов ЕП (всего в Европарламенте заседают более 700 парламентариев) обратились с письмом к председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Лайен и к председателю Европейского совета Шарлю Мишелю с призывом "предпринять действенные шаги для освобождения всех удерживаемых в Азербайджане армянских военнопленных и гражданских лиц".

Текст письма на своей странице в Twitter опубликовал постоянный докладчик по Армении в Европарламенте, вице-председатель фракции Европейской народной партии (EPP) в ЕП, постояннодействующий армянский лоббист болгарин Андрей Ковачев.

Сообщается, что по оценке подписавших послание европейских депутатов, число удерживаемых в Азербайджане армянских пленных может превышать 200 человек... Тут обращает на себя внимание слово "по оценке". Каким образом подписавшие обращение евродепутаты могли оценить количество якобы удерживаемых армян, из каких источников черпали информацию? Это подсчеты лично каждого из 120 парламентариев или же армянского лобби? И насколько каждый из них в курсе вопроса, отраженного в бумажке, под которой стоит его подпись?

Думается, ответы на эти вопросы ясны и суть заключается в том, что, несмотря на все перемены в регионе и мире, определенные круги в Европе продолжают не видеть происходящего. Что не может не удручать. Армяне, десятилетиями нарушавшие все мыслимые законы и конвенции, снова нашли понимание у европейской аудитории. И это невзирая на то, что после освобождения Азербайджаном своих территорий вскрылись жуткие факты деяний армян, которые уже стали достоянием мировой общественности, но почему-то ее не особо заинтересовали. Зато весь мир, все международные организации дружно льют слезы по несуществующему "армянскому наследию" и требуют возвращения диверсантов, грубо вмешиваясь во внутренние дела Азербайджана. "Европейский союз больше не может оставлять Армению в одиночестве с этой невыносимой ситуацией. Нужно предпринять такие шаги, чтобы насилие вновь не возобладало над законом", - пишут депутаты ЕП.

В конце апреля с проармянским заявлением уже выступил Европейский союз, потребовав от Азербайджана "скорейшего завершения возвращения всех оставшихся военнопленных и иных задержанных лиц, независимо от обстоятельств их ареста". В ПАСЕ был включен в повестку аналогичный вопрос.

Азербайджан говорил об этом уже сотни раз, но, учитывая невменяемость критикующей стороны, требуется говорить об этом: задержанные после завершения войны лица не являются военнопленными, это диверсанты, не подпадающие ни под какие женевские и прочие конвенции. Напомните ка, как поступалось с теми бандформированиями, которые отлавливались по лесам после Великой отечественной?

По большому счету, армянской стороне эти диверсанты не нужны. Заботься государство о судьбе своих граждан, их не заслали бы в Азербайджан для ведения диверсионно-террористической деятельности после заключения мира. Фактически они были отправлены на убой и сегодня интересуют Ереван только как товар, которым можно торговать и спекулировать. И размахивать при этом Женевской конвенцией.

Как пояснял ранее в беседе с нами доктор юридических наук, профессор Намик Алиев, в статье 4 Женевской конвенции от 12 августа 1949 года об обращении с военнопленными дается развернутый перечень лиц, подпадающих под понятие "военнопленные". В соответствии с этой статьей, важнейшими квалифицирующими признаками понятия военнопленный" является "нахождение сторон в конфликте" (п.п. А.1; А.2), "участие в военных действиях" (п. В.1), "соблюдение в своих действиях законов и обычаев войны" (п. А.2.d).

В соответствии со статьей 1 подписанного Азербайджаном, Россией и Арменией трехстороннего заявления, объявлялось о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года. То есть с этого момента вооруженный конфликт считается прекращенным. Следовательно, члены обезвреженного в конце ноября армянского бандформирования военнопленными никак считаться не могут.

СЛОВО ЭКСПЕРТУ

Политолог, профессор Западно-Каспийского университета Фикрет Садыхов:

"Маразм, который демонстрируют депутаты Европарламента, говорит о том, что никакого отношения к Женевской конвенции, а тем более к реальной ситуации, сложившейся в регионе, происходящее не имеет. Вся эта кампания строится на принципах азербайджанофобии и откровенной поддержки агрессивной поддержки Армении. Видимо, из терактов, которые в свое время совершали в Европе боевики АСАЛА, европейцы так и не сделали должных выводов. Хорошая финансовая подпитка и поддержка, которую осуществляет армянское лобби, похоже, делает свое дело.

Представленные армянами данные о количестве якобы "военнопленных" откровенно раздуты и абсолютно ничего общего не имеют с реальными цифрами. А как быть с четырьмя тысячами азербайджанцев, которые были взяты в плен и заложники в ходе первой карабахской войны? Евродепутатов, похоже, не беспокоит судьба этих граждан Азербайджана. Не пора ли принять резолюцию, осуждающую армянскую сторону за вандализм, разрушение исторических и религиозных памятников на азербайджанских территориях в период армянской оккупации. И как насчет карт минных полей, которые отказывается предоставлять нам армянская сторона и из-за чего гибнут ни в чем неповинные люди?

Армянские диверсанты - никакие не военнопленные - АКТУАЛЬНО

Было бы хорошо если бы евродепутаты обратили внимание на гуманный шаг, сделанный Азербайджаном, освободившим троих диверсантов, которые появились на освобожденных территориях уже после заключения трехстороннего заявления от 10 ноября.

Могу однозначно сказать - защита армянских диверсантов это прямая поддержка евроструктурой терроризма".

Отметим, что во вторник трое армянских военнослужащих, задержанных в Карабахе после окончания войны, были освобождены. Эти лица были доставлены в Ереван на военном самолете в сопровождении командующего российскими миротворцами Рустама Мурадова. Роберт Варданян, Самвел Шухян и Сейран Тамразян смогли обнять родных исключительно благодаря гуманизму и доброй воле Президента Азербайджана Ильхама Алиева. В связи с тем, что их прямое участие во время диверсионных операций в убийстве наших военнослужащих и гражданских лиц не было установлено, азербайджанская сторона посчитала возможным отправить их по домам.

Хотелось бы надеяться, что случившееся с ними станет для освобожденных хорошим уроком и удержит от участия в подобных преступных действиях в дальнейшем. Хотя, о чем это мы...

Лейла Таривердиева