Баку - самая подходящая площадка для встречи и переговоров Путина и Байдена

Самая подходящая площадка для встречи и переговоров президентов Путина и Байдена - это Баку.

Как передает Day.Az, об этом в своем телеграм-канале написал известный российский политолог и военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

По его словам в столице Азербайджана прекрасные условия и дружелюбная атмосфера.

"Это вам не злобствующая антироссийская Европа!", - добавил Коротченко.

Напомним, что бывшие американские чиновники и эксперты в числе возможных мест проведения встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена называют столицы Азербайджана, Чехии, Исландии, Словении.