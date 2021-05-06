https://news.day.az/politics/1340475.html Баку - самая подходящая площадка для встречи и переговоров Путина и Байдена - Игорь Коротченко
Баку - самая подходящая площадка для встречи и переговоров Путина и Байдена - Игорь Коротченко
Самая подходящая площадка для встречи и переговоров президентов Путина и Байдена - это Баку.
Как передает Day.Az, об этом в своем телеграм-канале написал известный российский политолог и военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
По его словам в столице Азербайджана прекрасные условия и дружелюбная атмосфера.
"Это вам не злобствующая антироссийская Европа!", - добавил Коротченко.
Напомним, что бывшие американские чиновники и эксперты в числе возможных мест проведения встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена называют столицы Азербайджана, Чехии, Исландии, Словении.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре