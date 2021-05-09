Запуск ЮГК открыл еще одно окно возможностей для Азербайджана

Потенциал для развития отношений Азербайджана и Грузии огромен, однако он используется не в полной мере. Есть данность - география, экономика, инфраструктура. Эта данность никуда не денется. Для всего остального нужно предпринимать усилия. Тем более на фоне обострения борьбы региональных и мировых игроков на Южном Кавказе, когда провокации следуют одна за другой. Это стало ясно еще до начала активных боевых действий в Карабахе, особенно проявилось во время этих действий. И последний случай с дезинформацией о голосовании грузинской делегации в ПАСЕ по резолюции, предложенной Арменией, еще раз подтвердил это. В ряде СМИ сообщили, что грузинская делегация проголосовала за резолюцию, тогда как грузинской делегации вообще не было в зале. Шли совещания по разрешению внутриполитического кризиса в Грузии. На эти моменты должны обратить самое серьезное внимание как власти, так и СМИ и экспертное сообщество, так что есть над чем работать.

Об этом Day.Az сказал ведущий эксперт Грузинского центра стратегического анализа, политолог Гела Васадзе.

По словам нашего собеседника, доля инвестиций Азербайджана в экономику Грузии достаточно солидная, но пока большинство инвестиций государственные.

"Это началось ещё во времена экс-президента Михаила Саакашвили, когда Грузия начала закупать у Азербайджана 100% газа, а региональные газовые сети были переданы SOCAR. SOCAR вкладывал и вкладывает крупные средства в газификацию регионов, то есть в свою газовую инфраструктуру в Грузии. Это хорошо, но этого явно недостаточно. Мне бы хотелось видеть больше частного бизнеса из Азербайджана. Однако для этого Грузия должна обеспечить хороший бизнес-климат и надежную защиту инвестиций", - пояснил политолог.

Грузинский эксперт считает, что реализация Южного газового коридора уже изменила политическую, экономическую, транспортную и энергетическую карту региона.

"Последние события с осени прошлого года напрямую связаны с открытием Южного газового коридора и с тем, что для России закрылась Украина, а Северный поток-2 всё ещё не достроен. Россия сегодня очень заинтересована как в Азербайджане, так и в Турции. Как изменится ситуация, если Северный поток-2 будет все-таки достроен, никто не знает. Но пока у Азербайджана есть окно возможностей, и мы видим, что в Баку достаточно эффективно пользуются этим", - резюмировал Гела Васадзе.

Абдул Керимханов