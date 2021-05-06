Азербайджан не позволил превратить регион в тупик

Тема Зангезурского коридора не сходит с повестки стран региона и других заинтересованных сторон, ожидающих, чем закончатся попытки Еревана противодействовать инициативе Баку.

Интерес к вопросу вызван причинами и политического, и экономического характера. В первом случае решение вопроса покажет, кто имеет больший вес и большее влияние в Москве, кто способен решать проблемы и стоять на своем и кто более рационален и конструктивен, так как без этих качеств невозможно ни экономическое, ни политическое взаимодействие.

Второй же аспект этого вопроса еще более интересен и важен. Восстановление существовавшего еще в советские времена транспортно-логистического коридора открывает широкие перспективы перед очень многими сторонами, так как делает сквозным стратегический регион, тридцать лет закупоренный армянской оккупацией территорий Азербайджана. Конечно, благодаря инициативам и возможностям азербайджанской стороны, Южный Кавказ не стал тупиком, но прямое сообщение по линии Восток-Запад открывает новые возможности для всех. Зангезурский коридор нужен не только Азербайджану, в нем заинтересованы такие игроки, как Россия, Турция, Иран, Китай. Он нужен также странам Евросоюза, имеющим интересы в той же КНР. Зангезурский коридор в паре с уже действующей железной дорогой Баку-Тбилиси-Джейхан станет движущей силой торгового обмена между Западом и Востоком.

Что важно - нужен этот коридор и самой Армении, руководство которой мало задумывается о дивидендах, которые он может дать стране. Географическое расположение Армении могло бы дать ей определенные преимущества в плане ее транзитной роли, однако армянская сторона пока что выбрала бесперспективный путь.

Между тем, в Азербайджане, несмотря на все протесты и инсинуации армянской стороны, уже идет реализация проекта. Уже строится азербайджанский участок железнодорожной магистрали, параллельно ведется дипломатическая работа в этом направлении и создается определенная атмосфера вокруг вопроса, чтобы дать понять Еревану, что его сопротивление бессмысленно. Кроме того, в Армении должны осознать, что отсутствие согласия на открытие коридора через Зангезур (Мегри), лишает ее прочих возможностей и права на транзит через Азербайджан в Россию, а значит, она продолжит оставаться в тупике, лишенная выхода в большой мир.

"Экономические преимущества восстановления коммуникаций в нашем регионе неоспоримы и очевидны. Именно блокировка коммуникаций по причине армянской агрессии и оккупации территорий Азербайджана не позволила развернуться экономической инициативе для развития региона после распада Союза. Армянская агрессия в течение последних трех десятилетий была препятствием для использования потенциала стран Южного Кавказа", - сказал в беседе с Day.Az экономист, доктор экономических наук, профессор Азербайджанского государственного экономического университета Эльшад Мамедов.

До карабахского конфликта в регионе Южного Кавказа достаточно эффективно функционировали транспортные и логистические артерии. Можно упомянуть Южно-Кавказскую железную дорогу, построенную в 30-е годы прошлого века, которая придала импульс развитию экономик южнокавказских республик.

Проекты, подобные ЮКЖД, безусловно, стимулируют экономическую активность, взрывной прирост взаимной торговли между республиками. Считаю, что этот опыт, конечно же, нужно перенимать. Он говорит о том, что и по взаимной торговле, и по инвестициям, и по реальному сектору экономики благодаря таким проектам можно добиться позитивных трендов. И не нужно забывать, что именно карабахский конфликт стал основой дезинтеграционных процессов в регионе, блокировки коммуникаций и резкого спада деловой активности. Фактически, регион потерял инициативу экономического развития на три десятилетия.

Региональные коммуникации не функционировали в нужном формате, не было должной экономической активности, связанной с переработкой сырья. То есть той активности, которая была бы основана на производстве продукции с высокой добавленной стоимостью, на высокотехнологической продукции. По причине блокирования коммуникаций отсутствовали региональные рынки сбыта. Потому что недостаточно качественно производить, нужно иметь и региональные каналы сбыта продукции. А закрытие в результате продолжавшейся тридцать лет армянской оккупации региональных транспортных путей приводило к тому, что производить и перерабатывать по высокотехнологичным сегментам было невыгодно, потому что не было соответствующего стимула с точки зрения рынка сбыта. Если коммуникации будут восстановлены, эта проблема найдет свое решение.

Для возобновления коммуникации необходима, в том числе прокладка соответствующих транспортно-логистических коридоров. И в этом аспекте особое значение приобретает восстановление Зангезурского коридора. Этот коридор играет очень важную роль, причем он значим для всех стран региона, в том числе для самой Армении. Я уже не говорю о его более масштабном значении. Он фактически способен связать такие крупные региональные центры, как Турция, Россия, Иран. Россия получает возможность выхода на страны Ближнего Востока по весьма высокорентабельному коридору. В свою очередь, Иран и Турция получают выход на российский рынок. Этот коридор содержит большой потенциал для выхода на Ближний Восток по краткому и эффективному с экономической точки зрения пути.

Если рассматривать значение Зангезурского коридора для азербайджанской экономики, то это безусловное преимущество с точки зрения полноформатного экономического взаимодействия между Нахчыванской Автономной Республикой и остальной частью Азербайджана. Здесь, конечно же, мы должны иметь в виду, что и на освобожденных территориях, и в Нахчыване остро стоит вопрос индустриализации, развития промышленного сектора, обрабатывающих сфер промышленности. В этом контексте Зангезурский коридор играет незаменимую роль. Он внесет свой вклад в пропорциональное развитие регионов нашей страны.

Считаю, что такие транспортные коридоры, с одной стороны, позволят странам региона формировать свои региональные рынки, с другой, создадут условия для их выхода на новые рынки с более высокой экономической эффективностью. Вместе с тем, это позволит развиваться транспортно-логистическим коридорам и внутри страны, что придаст импульс экономическому развитию регионов Азербайджана.

Лейла Таривердиева