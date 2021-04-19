Пашинян пытается шантажировать Азербайджан?

То, что тема Зангезурского коридора будет превращена Арменией в инструмент шантажа, было ожидаемо. У нас очень нечистоплотный, нечестный, не умеющий держать слово и не отвечающий даже за свою подпись сосед. Недоговороспособность армянской стороны хорошо и давно известна всем. Еще до того, как на карте мира появилось государство под названием "Армения", это качество не раз отмечалось в описаниях путешественников, военных, деловых людей. Можно подписать с армянином хоть десяток договоров, это не будет значить, что хотя бы один из них будет выполнен.

Поэтому, подписывая трехстороннее заявление от 10 ноября, в Азербайджане не ждали сиюминутного и честного выполнения его пунктов Ереваном. Однако у современного Азербайджана, сильного и влиятельного, имеется под рукой достаточно возможностей принудить вороватого соседа выполнять взятые на себя обязательства. Это, конечно, непростая работа и продвигается она очень медленно. Но главное - она идет.

Так же армянской стороне не уйти от выполнения 9-го пункта заявления. Возможно, подписывая документ, премьер Армении не думал, что до этого пункта вообще дойдет очередь. Но Азербайджан взялся за дело очень настойчиво и намерен добиться реализации договоренности. По словам Президента Ильхама Алиева, строительство 40 км дороги не займет много времени, если, конечно, будет координация и Армения не будет создавать искусственных препятствий.

"Уже несколько раз встречались заместители премьер-министров Азербайджана, Армении и России. О чем они говорят? О сотрудничестве. Разве мы против сотрудничества? Нет! Сегодня Армения уклоняется от сотрудничества. Пытается помешать реализации Зангезурского коридора. Но не добьется. Мы заставим их, заставим. Мы добьемся поставленных целей, так же, как изгнали их с наших земель", - заявил глава Азербайджана.

Эти слова, сказанные в начале марта, могли бы послужить прекрасным ответом на удивительные заявления премьера РА, прозвучавшие на днях в ходе его предвыборных встреч с общественностью. Как заявил Пашинян, согласие на Зангезурский коридор Ереван даст только в обмен на открытие для армян коридора "нахчыванского". То есть, он анонсировал торг, а по-простому - шантаж, давая понять, что тему коридора в Нахчыван армянская сторона собирается использовать от души и по полной.

Но самое интересное вовсе не это. То, что Ереван будет использовать этот вопрос в качестве инструмента шантажа, было ожидаемо. Но, как выясняется, Никол Пашинян, оказывается, даже не знаком с текстом трехстороннего заявления от 10 ноября. По его мнению, которым он поделился с избирателями, никаких договоренностей по коридору в Нахчыван вообще нет в заявлении.

"Мы говорим, что в совместном заявлении вообще нет упоминаний Сюника, Зангезура, Мегри, коридора. Они все время говорят, что у них появится Зангезурский коридор. Хорошо, а мы заявляем, что тогда у нас будет Нахчыванский коридор", - заявил Пашинян, мечтая при этом о запуске "железной дороги, которая соединит Армению с Ираном и Россией через территорию Нахчывана и существенно изменит экономику страны".

На самом деле, пункт, касающийся прокладки коридора из западных регионов Азербайджана в Нахчыванскую Автономную Республику, в трехстороннем заявлении есть. Пусть он не носит там какого-то специального названия, но это ничего не меняет. Звучит этот пункт следующим образом: "Разблокируются все экономические и транспортные связи в регионе. Республика Армения гарантирует безопасность транспортного сообщения между западными районами Азербайджанской Республики и Нахичеванской Автономной Республикой с целью организации беспрепятственного движения граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях. Контроль за транспортным сообщением осуществляют органы Пограничной службы ФСБ России. По согласованию Сторон будет обеспечено строительство новых транспортных коммуникаций, связывающих Нахичеванскую Автономную Республику с западными районами Азербайджана".

Как видим, Никол Пашинян вводит в заблуждение армянскую общественность, рассчитывая на плохое знание русского языка в Армении и "вольный" перевод текста заявления в армянских СМИ. Это чистой воды манипуляции, потому что вне зависимости от названия транспортного коридора, совершенно конкретно определены его географические параметры, и каждому имеющему разум должно быть понятно, что из Зангилана попасть в Нахчыван под присмотром российских пограничников можно только через территорию Армении, а конкретнее - Зангезура.

Что касается других коммуникаций, действовавших до развязанного Арменией конфликта, то они не были разрушены азербайджанской стороной и после реконструкции могут быть задействованы. Но Пашинян и его команда должны понимать, что ни железная дорога Газах-Иджеван, ни другие транспортные и экономические коммуникации не будут открыты для Армении, пока она не прекратит шантаж и не перейдет к конструктивному диалогу. Торг тут совершенно неуместен. Азербайджан всегда выполняет данное слово, но дело не сдвинется с мертвой точки, пока в Армении не прекратят истерить и не начнут воспринимать 9-й пункт трехстороннего заявления адекватно. Вот тогда, возможно, Армения получит шанс изменить свою экономику к лучшему, как обещает Пашинян. Ставить условия - это инструмент, который был недоступен армянской стороне даже в период оккупации и прочного статус-кво. Рассчитывать же использовать его сегодня, когда все рычаги находятся в руках Азербайджана, это просто безумие.

СЛОВО ЭКСПЕРТУ

Азербайджанский политолог Ильгар Велизаде:

"То, что армянская сторона отказывается выполнять 9-й пункт трехстороннего соглашения от 10 ноября, является еще одним доказательством того, что армянское политическое руководство и, если брать шире, политическая элита Армении и ее отношение к вопросу, является единственным препятствием для развития постконфликтной реальности.

Сегодня, после того, как Армения потерпела сокрушительное поражение, совершенно непонятно, почему они проводят прежнюю политику без очевидных результатов. Здесь мы видим отсутствие политической воли, попытку искать ответы на ситуацию сегодняшнего дня в прошлом, где их нет, и нежелание принять реалии, сделать выводы и развернуть свой тонущий корабль в сторону восстановления и развития.

Надо сказать, что руководство Армении, подписавшее трехстороннее заявление, вообще не отдает отчет себе в своих поступках. Заявление они подписали, взяли на себя обязательства выполнять конкретные пункты, но не делают этого. На мой взгляд, необходимо разработать механизм принуждения Армении к выполнению своих обязательств. Иначе какой смысл и толк в этом документе? К сожалению, практика показывает, что армянская сторона никогда не выполняла обязательств, взятых на себя в рамках любых структур и форматов. Исходя из этой практики, нужно рассмотреть поведение Армении и принять меры для выполнения ею достигнутых с ее же участием договоренностей.

Мы часто говорим, что армянские эксперты спекулируют на теме разблокирования коммуникаций в регионе, часто выдавая желаемое за действительное. Но после заявления премьер-министра Никола Пашиняна не остается сомнений в том, что эти спекуляции поддерживаются высшим политическим руководством и им же стимулируются.

Да будет известно Пашиняну, что в 9-м пункте трехстороннего соглашения, под которым стоит и его подпись, говорится о необходимости восстановления сообщения, связывающего западные регионы Азербайджана с Нахчываном. Хоть не дается названия коридора, но география его прописана совершенно четко. Речь идет именно о Зангезурском коридоре, потому что другого пути связать западные регионы Азербайджана с НАР не существует.

В том же документе говорится о разблокировке ВСЕХ коммуникаций, то есть и существовавшего в советские времена маршрута из Еревана через Нахчыван. Если Пашинян способен воспринимать правильно текст на русском языке (в чем у меня большие сомнения), он должен понять, что речь идет о разблокировке и восстановлении ВСЕХ путей сообщения. Ни о каком "обмене" не может быть и речи. Азербайджан всегда выполнял взятые на себя обязательства. При хорошем поведении Еревана и выполнении им взятых на себя обязательств, Азербайджан разблокирует и железную дорогу Газах-Иджеван, так же функционировавшую до развязанного Арменией конфликта.

Все это очень большая работа, которой как раз и занимается трехсторонняя правительственная комиссия. Прежде, чем разблокировать коммуникации, их нужно сначала восстановить. Азербайджан на своей территории уже начал работы собственными силами и средствами. Для Армении это проблематично, и, скорее всего, ей придется влезать в кредиты. Но это уже их проблемы - подписали документ, значит, должны выполнять.

Из практики прошлых лет мы прекрасно знаем, как армянская сторона любит увиливать от ответственности, интерпретировать по-своему взятые обязательства и международные документы. Пример тому - печально известные резолюции Совбеза ООН, которые не были выполнены Арменией, пытавшейся искать в этих документах еще и какой-то другой смысл.

К сожалению, такой подход не позволяет говорить о том, что армянская сторона желает реализации трехстороннего соглашения. На самом деле она всячески затягивает этот процесс. Это вызывает большое недовольство у азербайджанской стороны. Сейчас много дискутируется вопрос, чем должна заниматься Минская группа ОБСЕ. Думаю, если Минская группа хочет принести пользу, она должна заняться тем, чтобы принудить Армению выполнять взятые на себя обязательства.

Однако, скорее всего, до предстоящих выборов существенных изменений в позиции Армении не произойдет. А это потеря времени, которая бьет по интересам, прежде всего, самой Армении".

Лейла Таривердиева