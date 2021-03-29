Армения сдалась и на этом фронте

Армения и Азербайджан обсуждают разблокировку всех коммуникаций, действовавших в советские времена. В Ереване уже перестали скрывать эту реальность. Высокопоставленные чиновники долгое время уходили от темы, так как вопрос открытия коммуникаций был воспринят армянами после войны так резко негативно, будто это Азербайджан, а не Армения находится в изоляции, и будто это не от азербайджанской, а от армянской стороны зависит решение этого вопроса. Учитывая эти настроения, власти боялись заговаривать на эту тему, однако работа все равно шла, и сегодня находится на такой стадии, что пора открывать глаза армянскому обществу.

До начала апреля должны были быть представлены первые результаты начавшихся в январе переговоров. Однако сроки не были выполнены, поскольку, как пояснил вице-премьер Мгер Григорян, требуется "дополнительная экспертная работа". Он не уточнил, о чем идет речь, тем не менее, можно догадаться, что главной темой переговоров является Зангезурский коридор и потому вопрос затягивается.

В Ереване долгое время заверяли, что никакого коридора через Армению Азербайджану предоставлено не будет и это лишь фантазии азербайджанской стороны. Рассчитывалось, что этот вопрос, как самый сложно выполнимый в теме коммуникаций, будет отложен на потом, и армяне смогут затягивать его решение годами, при этом пользуясь разблокированными Азербайджаном дорогами. В Баку, между тем, продолжают спокойно говорить: дорога будет. Более того, азербайджанская сторона уже приступила к реализации проекта, начав строительство железной дороги из Физули к границе с Арменией.

Сегодня факта обсуждений вокруг Зангезурского коридора в Ереване больше не отрицают. Но обсуждается не то, быть ему или не быть - это вопрос уже решенный. Обсуждаются сопутствующие проекту вопросы, армянская сторона, наверняка, пытается что-то выторговать себе за это, ведь в Ереване наивно полагают, что ключи от разблокировки коммуникаций региона находятся в Армении, и она может их и не отдать. Да, ключи, в определенном смысле, находятся у армянской стороны, только вот не отдать их не получится.

Но это уж детали, самое же главное то, о чем заявил ранее Никол Пашинян, а теперь и его заместитель - обсуждается разблокировка всех коммуникаций, действовавших в советские времена. То есть не только удобного для Армении пути через Азербайджан на Иджеван, но и коридора через Мегри, уничтоженного армянами в период оккупации. ВСЕХ.

"Хоть и косвенно, но в Ереване уже признают, что переговоры идут вокруг открытия Зангезурского коридора. Армянская сторона рассчитывает, что это будет взаимный процесс, то есть не только азербайджанские грузы и пассажиры, но и армянские грузы и пассажиры будут совершать поездки в Россию по Зангезурскому коридору. По большей части, конечно, речь идет о грузах. Грузы из Армении будут поступать в Иран через Нахчыван, а иранские грузы будут проходить через Нахчыван в Армению. Все эти вопросы обсуждаются в ходе встреч трехсторонней рабочей группы, созданной решением от 11 января", - сказал в комментарии Day.Az азербайджанский политолог Ильгар Велизаде.

По его словам, никто не отрицает, что если армянская сторона предоставляет территорию через Мегри для прохождения азербайджанских и турецких товаров и пассажиров, то и армянская сторона получит возможность использовать этот маршрут. Азербайджан никогда не противился использованию Арменией Зангезурского коридора. Это армяне делали вид, что обсуждений открытия Зангезурского коридора нет

Нелепые утверждения, что в трехстороннем заявлении не говорится о Зангезурском коридоре, были призваны дезориентировать армянскую общественность, отметил наш собеседник. Сейчас Пашинян и его команда просто признаются в очевидном факте. Это достаточно прагматичный поступок, потому что в конечном итоге этот факт, конечно, придется признать. И лучше заранее подготовить общественность к неизбежному, чем наводить тень на плетень. Это армянская сторона хорошо умеет, этим она занималась в течение 30 лет, утверждая, что вопрос возвращения Азербайджану оккупированных территорий на столе переговоров не значится. Мы много раз слышали ложный тезис о том, что вопрос возвращения территорий якобы не обсуждается. Все руководители Армении, и Кочарян, и Саргсян, и Пашинян обсуждали этот вопрос, просто не находили мужества признать это, подчеркнул Велизаде.

"Видимо, не желая повторять эти ошибки, Пашинян теперь честно признается в переговорах по Зангезурскому коридору. Здесь мы имеем дело, скорее всего, с таким обращением, которое очень напоминает обращение с больным ребенком. Когда ребенок болеет, для того, чтобы как-то объяснить ему суть его болезни и не нанести психологическую травму, взрослые начинают придумывать объяснения из нереальной жизни. Армянское политическое руководство обращается со своим народом как с больным ребенком. Это, конечно, будут болезненные объяснения, так как людей долгое время водили за нос. Пашинян сейчас пытается порциями выдавать реальную информацию. Без мифов и фантазий, конечно, не обходится. Например, о доблести армянских солдат, якобы помешавших Азербайджану освободить Нагорный Карабах от бандформирований. Это больше рудимент той идеологической пропаганды, которая существовала на протяжении тридцати лет. От него непросто будет избавиться. Вместе с тем можно с удовлетворением констатировать, что определенная порция правды в риторике Еревана сегодня уже появляется.

Стоит ожидать определенных трансформаций. Армяне должны знать правду. Это самое главное для армянского народа. Если политическое руководство достаточно рационально эту правду людям объяснит, оно не оставит шансов своим оппонентам. Кочарян, Саргсян, Манукян и прочие - это первоклассные лжецы, которые занимаются тем, что умеют лучше всего - лгут своему народу. И та порция правды, которую пытается выдавать Пашинян, является самым сильным аргументом против лжецов, особенно в преддверии парламентских выборов", - резюмировал азербайджанский политолог.

Лейла Таривердиева