Никто и ничто не помешает Азербайджану реализовать Зангезурский коридор

У страха, как известно, глаза велики. А у Армении страхов очень много.

Оставшись без практической и открытой поддержки традиционных покровителей, Армения совершенно растерялась и находится в состоянии перманентного испуга. Пугает ее все. Каждое слово, доносящееся из Баку, лишает ее сна и покоя.

Накануне в интервью национальному телевидению Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал следующее: "Создание Зангезурского коридора полностью отвечает нашим национальным, историческим и будущим интересам. Мы реализуем Зангезурский коридор, хочет того Армения или нет. Если захочет, то решим проще, если не захочет - решим силой. Так же, как до и в период войны я говорил, что они должны по доброй воле убраться с наших земель, или мы выдворим их силой. Так и случилось. Такой же будет и судьба Зангезурского коридора. Нашим основным соперником является время, потому что прокладка железной дороги, автодороги требует времени. Поэтому на реализацию этого проекта мобилизованы все силы. Таким образом, азербайджанский народ вернется в Зангезур, который у нас отняли 101 год назад".

О чем говорил азербайджанский лидер? Вовсе не о территориальных претензиях к Армении, как это услышали на армянской стороне и немедленно подняли шум. Армянский МИД все "решительно осудил", увидев в словах главы Азербайджана "притязания к территориальной целостности Армении и угрозы применить силу". Разумеется, внешнеполитическое ведомство пообещало принять все меры и попыталось припугнуть Баку своим стратегическим союзником якобы во имя стабильности на Южном Кавказе, имея в виду, конечно, Россию.

Удивительно, что страна, оккупировавшая в течение тридцати лет территории соседнего государства, вдруг прониклась симпатиями к принципу территориальной целостности, против которого сражалась все эти годы. Этот принцип был объявлен в Армении химерой и приравнен чуть ли не к мату. Ни один истинный армянин не позволял себе даже произносить эти страшные слова вслух - "территориальная целостность". А теперь этот основополагающий принцип миропорядка стал мантрой для армянской стороны. Как быстро все меняется, однако...

Так о чем говорил в интервью Президент Азербайджана, касаясь темы Зангезурского коридора? Чтобы понять это, армянам стоит обратиться к недавним предвыборным заявлениям своего лидера Никола Пашиняна. Премьер, стараясь понравиться избирателям, утверждал, что ни о каком коридоре через армянскую территорию в Нахчыван не слышал и не знает, ни о чем таком и слова нет в подписанном 10 ноября трехстороннем заявлении, а если Баку хочет какой-то коридор в автономную республику, то получит его только в обмен на "нахчыванский коридор" для Еревана.

Конечно же, премьер Армении лукавил, потому что прекрасно знал, что в заявлении о мире имеется 9-й пункт, обязывающий армянскую сторону гарантировать безопасность транспортного коридора из западных регионов Азербайджана в Нахчыван, того самого Зангезурского коридора. Этот пункт был внесен по настоянию Президента Азербайджана не для красоты. Азербайджан добился официализации вопроса, а теперь будет добиваться его реализации. Армения в сложившихся реалиях может лишь в меру своих возможностей тормозить этот процесс, но не остановить его. Снятие с повестки под чьим-то давлением или по сговору темы коридора в НАР автоматически будет означать продолжение изоляции Армении, потому что заставить Азербайджан разблокировать коммуникации в одностороннем порядке никому не под силу. Думается, за тридцать лет бесплодных усилий в мире это уже поняли.

Коридор из западных регионов АР в НАР, как бы он не назывался, это не новшество, поспешно придуманное Азербайджаном после победы. Это транспортная артерия, связывавшая до карабахского конфликта "материк" с автономией. Азербайджанская сторона всего лишь требует восстановления железной дороги и гарантий безопасности для своих грузов и пассажиров. Эта дорога должна быть восстановлена параллельно восстановлению прочих существовавших в советские времена коммуникаций. Если Ереван и "патриоты" Армении не дадут согласия, то, повторим, у Азербайджана есть все возможности надавить на соседа. Дальше существовать в изоляции Армения уже не сможет - 44-дневная война высосала остатки ее резервов, но это даже не идет в сравнение с катастрофической общенациональной депрессией, вызванной военным поражением и жутким экономическим кризисом.

Если же говорить о затронутом азербайджанским лидером возвращении азербайджанцев в Зангезур, то и здесь нет никакого криминала. Президент Ильхам Алиев уже успокоил ранее армян, заявив, что мы не собираемся возвращаться туда на танках. Азербайджан уважает международно признанные границы РА и ждет того же от соседей. Однако Ереван до сих пор не признал территориальную целостность Азербайджана, что наводит на определенные размышления. Армянская сторона требует вернуть армян в Гадрут, но когда заходит речь о возвращении азербайджанского населения в места исторического проживания, начинаются инсинуации, истерики и заявления МИД. Ну не хотят армяне жить рядом с азербайджанцами. Изгнание азербайджанцев было давней мечтой армянских националистов. "Вы много трудились, однако не смогли очистить республику от азербайджанцев. Вашу большую мечту выполнили ваши внуки", - без тени стыда заявил на открытии памятника Нжде в 1989 году в уже "очищенном" Кафане тогдашний первый секретарь райкома.

Так что истерика МИД Армении в связи с интервью Президента Азербайджана связана не со страхом военного вторжения, а с острым нежеланием видеть возвращение в страну коренного населения. А все остальное - лирика...

"В сознании идеологов армянского реваншизма происходят метаморфозы. Страна, которая десятилетиями оккупировала территории Азербайджана, сегодня вдруг стала заботиться о безопасности и стабильности Южного Кавказа. В таком русле прозвучала реакция МИД Армении на заявление Президента Азербайджана по поводу строительства Зангезурского коридора. В Ереване явно потеряли голову, способность здраво мыслить и оценивать сложившуюся ситуацию. Только там можно оценивать призывы к возврату и вторичной оккупации Шуши, Агдама и других азербайджанских районов", - сказал в комментарии Day.Az политолог, профессор Западно-Каспийского университета Фикрет Садыхов.

По его словам, создание Зангезурского коридора - это одно из требований трехстороннего заявления, где четко и ясно проговаривается открытие коммуникаций и важность его для той самой безопасности и стабильности, о которой беспокоятся в Ереване.

Что касается Зангезура, то это азербайджанская земля. 101 год назад она была искусственно присоединена к Армении, хотя столетиями там проживали азербайджанцы. Достаточно просто заглянуть в исторические материалы. К тому же Президент Ильхам Алиев вовсе не имел в виду отторжение Зангезура, он говорил о возвращении туда азербайджанцев, изгнанных оттуда во время этнических чисток конца 80-х, подчеркнул наш собеседник.

"Так что подобная истерика и беспардонная ложь со стороны Армении и ее внешнеполитического ведомства не имеет под собой абсолютно никаких оснований", - заключил Фикрет Садыхов.

Лейла Таривердиева