https://news.day.az/politics/1341327.html "Фонд возрождения Карабаха" освобожден от НДС - Указ Президента Ильхама Алиева
"Фонд возрождения Карабаха" освобожден от НДС - Указ Президента Ильхама Алиева
Юридической лицо публичного права "Фонд возрождения Карабаха" освобождено от налога на добавленную стоимость за выполнение работ и оказание услуг за счет средств, выделенных из государственного бюджета.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это отражено в подписанном Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым Указе о внесении изменений в Указ Президента Азербайджанской Республики об утверждении "Списка юридических лиц публичного права, освобожденных от налога на добавленную стоимость при оказании работ и услуг за счет средств, выделенных из государственного бюджета".
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