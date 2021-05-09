Враждовать с Азербайджаном и Турций - это катастрофа для Армении

Вражда с Азербайджаном и Турцией может обернуться катастрофой для Армении.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сказал исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян.

"Мы должны оставить детям мирный, стабильный регион. В противном случае можно столкнуться с катастрофой не только для Армении, но и региона", отметил он.