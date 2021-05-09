https://news.day.az/politics/1341572.html Враждовать с Азербайджаном и Турций - это катастрофа для Армении - признание Пашиняна
Враждовать с Азербайджаном и Турций - это катастрофа для Армении - признание Пашиняна
Вражда с Азербайджаном и Турцией может обернуться катастрофой для Армении.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сказал исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян.
"Мы должны оставить детям мирный, стабильный регион. В противном случае можно столкнуться с катастрофой не только для Армении, но и региона", отметил он.
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