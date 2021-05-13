Азербайджанские и армянские пограничники ведут переговоры по нормализации ситуации на границе

В соответствии с трехсторонним заявлением, подписанным 10 ноября 2020 года, в приграничных с Арменией районах Лачинского и Кельбаджарского районов, освобожденных от оккупации, с улучшением погодных условий в пунктах, имеющих сложную горную структуру рельефа и климатические условия, азербайджанские пограничные силы размещаются на принадлежащих нашей стране позициях. Этот процесс выполняется в обычном режиме и систематически.

Об этом сообщили Day.Az в МИД Азербайджана.

Отмечается, что меры по усилению системы охраны границы, осуществляемые в рамках территориальной целостности Азербайджана, проводятся на основе имеющихся у сторон карт, определяющих линию границы между Арменией и Азербайджаном: "С момента восстановления независимости между двумя государствами по известным причинам отсутствовала государственная граница, и по этой причине в настоящее время речь идет о сложном техническом процессе, сопровождающемся разногласиями сторон".

"Вызывает удивление, что в связи с этим процессом армянская сторона, реагируя неадекватно, выступает с провокационными заявлениями. Считаем недопустимыми попытки использования официальными кругами этого вопроса в политических целях в связи с предвыборной ситуацией в Армении.

С 12 мая руководство Государственной пограничной службы АР находится в командировке, ведутся переговоры с пограничниками противоположной стороны и предпринимаются соответствующие шаги по нормализации ситуации.

Военно-политическим кругам Армении рекомендуем не впадать в панику, принять реальность режима межгосударственной границы вдоль Зангиланского, Губадлинского, Лачинского и Кельбаджарского районов Азербайджана и не нагнетать необоснованно обстановку в регионе. Такие ситуации могут и должны решаться путем обсуждения и взаимных контактов между военными с обеих сторон.

Азербайджан со своей стороны привержен снятию напряженности в указанном регионе и призывает к принятию соответствующих мер в этом направлении", - говорится в сообщении.