Привлеченные к учениям танковые подразделения ВС Азербайджана выполняют поставленные задачи

Продолжаются учения азербайджанской армии с привлечением различных видов войск.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на минобороны, по замыслу учений, танковые подразделения, обеспечивающие огневую поддержку в ходе операций, после дислокации в установленных пунктах выполняют задачи по подготовке к очередному этапу учений.