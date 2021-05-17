Араик Арутюнян и Виталий Баласанян могут быть арестованы и отправлены в Баку

На мой взгляд, есть по крайней мере несколько адекватных людей во главе остатков сепаратистского режима армянских националистов в Ханкенди, и эти люди могут дать реальную оценку ситуации. Речь идет о виноделе, ставшем главарем сепаратистов Араике Арутюняне, и дослужившемся до звания генерала в армянской армии Виталие Баласаняне.

Как передает Day.Az, об этом в интервью Milli.Аz сказал известный российский историк, правовед и политолог, кандидат исторических наук, профессор Олег Кузнецов.

Он сказал, что Арутюняну и Баласаняну ничего не оставалось, как выполнить приказ Москвы.

"В настоящее время армяне в Ханкенди живут в очень депрессивной ситуации. Социальное положение армян, проживающих в этом регионе, находится на грани коллапса. Остатки сепаратистского режима, все еще находящиеся в Карабахе, не могут держать на плаву экономику региона и даже обеспечить его безопасность. Армяне, проживающие в Ханкенди и Ходжалы, сегодня зависят от гуманитарной помощи из Россим. Поэтому сепаратисты думают о том, что им делать дальше, как они могут изменить свое будущее в нынешней ситуации", - сообщил историк.

По его словам, главари карабахских сепаратистов подвергаются давлению со стороны Москвы через российских миротворцев.

"Армяне должны понять, что с миротворцами нельзя бороться, противостоять им, следует выполнять все их требования. Если Арутюнян и Баласанян выступят против российских миротворцев и между ними произойдет противостояние, у них останутся считанные часы для пребывания в Карабахе. Их могут арестовать или даже передать напрямую Баку, не доставляя в Ереван. Сепаратисты были объявлены в международный розыск Генеральной прокуратурой Азербайджана через Интерпол. Поэтому их можно легко передать Баку. Для этого Арутюнян и Баласанян обязаны выполнять все указания и задачи, которые дает российский миротворческий контингент. Их несоблюдение приведет к серьезным последствиям для сепаратистов", - предупредил профессор.

Кузнецов считает понятным причины вывода армянских боевиков и военной техники из Ханкенди.

"Однако утверждения о том, что армянские боевики и техника покинули Ханкенди через Лачинский коридор, пока не подтвердились. Даже если эти кадры отражают реальность, если армянские сепаратисты и боевики действительно переходят дорогу, покидают территорию, контролируемую миротворцами и возвращаются в Армению, это означает, что в настоящее время Армения испытывает нехватку военной техники и персонала и пытается уравновесить там ситуацию", - пояснил он.

Кандидат исторических наук подчеркнул, что Россия не будет вооружать Армению ни сейчас, ни в ближайшем будущем, пока Ереван не выполнит трехсторонние заявления, подписанные 10 ноября и 11 января.

"В настоящее время Армения вынуждена вывести свою военную технику и личный состав из Карабаха. Уход армян из Ханкенди и других районов, контролируемых миротворческим контингентом, следует приветствовать как позитивное событие. Это показывает, что, по крайней мере, сепаратисты пытаются выполнить требования трехсторонних заявлений. Фактически это доказывает, что Арутюнян и Баласанян держатся за свои "кресла". Потому что у них нет другого убежища в этой жизни. Поэтому эти люди выполнят любой приказ миротворцев и эти требования будут исходить не из Еревана, а из Москвы", - заклочил Олег Кузнецов.