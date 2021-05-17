https://news.day.az/politics/1343460.html В войсках Нахчыванского гарнизона начались очередные командно-штабные учения - ВИДЕО
В войсках Нахчыванского гарнизона начались очередные командно-штабные учения - ВИДЕО
Согласно плану боевой подготовки на 2021 учебный год, в Нахчыванском гарнизоне начались командно-штабные учения с привлечением соединений и частей различных видов войск.
Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана, в ходе учений задействованные в них соединения и части были подняты по тревоге и выведены в районы назначения.
Чтобы скрыть действия войск от средств воздушной разведки условного противника, была проведена их маскировка на территории. При этом особое внимание уделялось созданию ложных позиций и пунктов управления.
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