В войсках Нахчыванского гарнизона начались очередные командно-штабные учения

Согласно плану боевой подготовки на 2021 учебный год, в Нахчыванском гарнизоне начались командно-штабные учения с привлечением соединений и частей различных видов войск.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана, в ходе учений задействованные в них соединения и части были подняты по тревоге и выведены в районы назначения.

Чтобы скрыть действия войск от средств воздушной разведки условного противника, была проведена их маскировка на территории. При этом особое внимание уделялось созданию ложных позиций и пунктов управления.