Генсек ООН ознакомлен с вандализмом Армении против культурного наследия Азербайджана

Вандализм Армении в отношении культурного наследия Азербайджана является вопиющим нарушением международного права.

Об этом говорится в письме постпреда Азербайджана при ООН Яшара Алиева, направленном генсеку всемирной организации, в котором рассказывается о 30-летней армянской агрессии против Азербайджана и умышленном разрушении культурного наследия азербайджанского народа на оккупированных территориях, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Помимо разрушительных гуманитарных, экономических и социальных последствий, агрессия Армении и длившаяся три десятилетия незаконная оккупация территорий Азербайджана также нанесли непоправимый ущерб азербайджанскому культурному наследию, насчитывающему тысячи культурных ценностей, в числе которых памятники мирового и национального значения, мечети, храмы, мавзолеи, музеи, художественные галереи, участки археологических раскопок, библиотеки и редкие рукописи. Аналогичная участь постигла азербайджанское историко-культурное наследие на территории Армении", - говорится в письме.

Автор послания отмечает, что правительство Азербайджана последовательно предоставляет ООН обширные доказательства, свидетельствующие о целенаправленных действиях Армении по закреплению и упрочению оккупации азербайджанских территорий путем изменения их демографического, культурного и физического характера и недопущения возвращения сотен тысяч насильственно перемещенных азербайджанцев на родину, что является вопиющим нарушением международного права и соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН.

"Ссылаясь на особую важность этой проблемы и значительную обеспокоенность ею, Азербайджан неоднократно привлекал внимание международного сообщества к злодеяниям, совершенным в отношении его культурного наследия, и обращался к ЮНЕСКО и другим международным организациям с просьбой направить миссии по установлению фактов на оккупированные территории и принять срочные меры для обеспечения защиты находящихся там культурных ценностей. Однако Армения, чтобы скрыть совершенные ею преступления на почве ненависти, последовательно отказывала в доступе таким миссиям на протяжении всей оккупации. Так, к примеру, в своем отчете о проведенной в 1995-2004 годах деятельности по выполнению Гаагской конвенции 1954 года о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта и протоколов к ней от 1954 и 1999 годов ЮНЕСКО указала следующее: "Правительство Азербайджана сообщило Секретариату о своей обеспокоенности защитой культурных ценностей в Нагорном Карабахе и на других оккупированных территориях, прилегающих к нему, и просило направить миссию по установлению фактов. Однако Секретариат лишен возможности направить миссию для проверки состояния культурных ценностей в этом районе, поскольку другие специализированные учреждения ООН не могут попасть на эти территории с момента их оккупации армянскими вооруженными силами. Секретариат вновь рассмотрит вопрос о направлении миссии после того, как Армения и Азербайджан достигнут мирного урегулирования", - говорится в письме.

Автор послания подчеркивает, что возобновление боевых действий, последовавшее за новым актом агрессии Армении в конце сентября 2020 года, привело к освобождению более 300 городов, поселков и сел Азербайджана от армянской оккупации.

"В освобожденных районах было обнаружено множество свидетельств разрушений и грабежей, совершенных агрессорами и ужасающих своими масштабами. Помимо прочих гражданских объектов, на этих территориях были разграблены, подверглись вандализму и разрушению сотни исторических, культурных и религиозных памятников. Из 67 мечетей и исламских религиозных святынь 64 были разрушены или значительно повреждены и осквернены. Мечети в Агдамском, Губадлинском и Зангиланском районах, оскверненные армянскими граффити, использовались в качестве свинарников и коровников. На этих территориях были уничтожены и подверглись вандализму более 900 кладбищ", - говорится в письме.

Яшар Алиев в послании отмечает, что на освобожденных территориях Азербайджана были найдены доказательства незаконных "археологических раскопок" и так называемых "восстановительных работ", подтверждающие предыдущие сообщения о попытках Армении скрыть и сфальсифицировать культурные, исторические и научные свидетельства.

"Так, в освобожденном Кельбаджарском районе Азербайджана была обнаружена современная мастерская по производству "древних" хачкаров - армянских каменных крестов. Эти хачкары подвергались окислению и обрабатывались уксусом в процессе искусственного старения, а затем их захоранивали в качестве "неоспоримого доказательства" "многовековых армянских корней" в этом регионе", - говорится в письме.

Как отмечается в послании, армянские вооруженные силы и незаконные переселенцы, поспешно покидая оккупированные территории, которые необходимо было вернуть Азербайджану по условиям соглашения от 10 ноября 2020 года, продолжили разрушать и расхищать культурные ценности.

"Так, вооруженные силы Армении сожгли мечеть в селе Гияслы Агдамского района перед их выводом из этого района к 20 ноября 2020 года. Также во время вывода вооруженных сил Армении был разграблен монастырский комплекс Худавенг, расположенный в Кельбаджарском районе Азербайджана. Фреска на восточной стене церкви Арзу-хатун внутри комплекса, а также кресты, колокола и иконы были сняты и незаконно вывезены в Армению", - говорится в письме.

Автор послания отмечает, что безответственное поведение и вандализм Армении в отношении культурного наследия Азербайджана - это вопиющее нарушение международного права, согласно которому, во-первых, культурные ценности не должны быть объектом нападения, а, во-вторых, должны быть приняты все необходимые меры для защиты культурных ценностей во время военных действий. В-третьих, захват, уничтожение, умышленное повреждение, расхищение, разграбление и присвоение культурных ценностей и акты вандализма в их отношении запрещены, а, в-четвертых, государство - оккупант должно предотвращать незаконный вывоз культурных ценностей с оккупированной территории и возвращать их компетентным органам оккупированной территории.

"Действия Армении против азербайджанского культурного наследия во время конфликта также представляют собой нарушение международного гуманитарного права и являются военными преступлениями и преступлениями против человечности в соответствии с международным уголовным правом. Кроме того, наряду с этническими чистками, захватом земли и имущества и изменением топонимов на территориях, откуда было выдворено азербайджанское население, Армения в рамках своей целенаправленной политики и практики дискриминационного уничтожения следов азербайджанских исторических и культурных корней в этих краях занималась разрушением, осквернением, разграблением и присвоением азербайджанского культурного наследия", - говорится в послании.

Автор письма отмечает, что правительство Азербайджана отремонтирует и восстановит все исторические и культурные объекты, поврежденные за годы конфликта и оккупации. "На освобожденных территориях ведутся работы с участием опытных специалистов и архитекторов", - пишет Яшар Алиев.

Поскольку Армения продолжает сеять ложь и разжигать вражду, важно, чтобы в целях содействия прочному и длительному миру, справедливости и примирению международное сообщество помнило об ответственности Армении за развязанную ею войну, за десятки тысяч убитых ею мирных жителей и тысячи городов, поселков и сел, которые она сравняла с землей с единственной целью реализовать свои незаконные территориальные претензии, основанные на сфабрикованных исторических теориях и расовых предрассудках, подчеркивается в послании.

Автор также призвал генсека ООН распространить письмо в качестве документа Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности всемирной организации.

К посланию приложены фото разрушенных и оскверненных мечетей в Агдамском, Губадлинском, Зангиланском и Агдамском районах, а также других разрушенных армянами объектов культурного наследия Азербайджана.