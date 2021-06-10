https://news.day.az/politics/1351393.html Азербайджан поблагодарил Великобританию за помощь в разминировании освобожденных территорий - ФОТО
Азербайджан поблагодарил Великобританию за помощь в разминировании освобожденных территорий - ФОТО
Министр иностранных дел Джейхун Байрамов принял посла Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Азербайджане Джеймса Шарпа.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МИД Азербайджана.
Mинистр рассказал о текущей ситуации в регионе, а также поблагодарил Соединенное Королевство за поддержку деятельности Азербайджана по разминированию в освобожденных районах.
Стороны обсудили вопросы, связанные с пандемией, в том числе меры, принятые по ослаблению строгого карантинного режима в стране и т.д.
На встрече также обсуждались вопросы региональной и международной безопасности, представляющие взаимный интерес.
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