https://news.day.az/politics/1351705.html Армяне обстреляли азербайджанские позиции на Кельбаджарском направлении - заявление Минобороны
Армяне обстреляли азербайджанские позиции на Кельбаджарском направлении - заявление Минобороны
11 июня, начиная с 13.45, позиции Азербайджанской Армии в направлении Кельбаджарского района периодически подвергались обстрелу из стрелкового оружия с позиций вооруженных сил Армении в населенном пункте Йухары Шорджа Варденисского района, передает Day.Az со ссылкой на Минобороны Азербайджана.
Погибших и раненых среди личного состава Азербайджанской Армии нет.
В настоящее время ситуация в этом направлении стабильна, оперативная обстановка находится под контролем наших подразделений.
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