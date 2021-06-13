https://news.day.az/politics/1352153.html Начался визит представителей дипломатического корпуса в Агдам - ФОТО
Начался визит представителей дипломатического корпуса в Агдам - ФОТО
Начался визит представителей иностранного дипломатического корпуса в Агдам под руководством помощника Президента Азербайджана, заведующего отделом во вопросам внешней политики Хикмета Гаджиева.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в визите принимают участие дипломатические представители, аккредитованные в Баку и Анкаре.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре