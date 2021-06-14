В Беларуси почтили память Национального героя Азербайджана Анатолия Давидовича

В белорусском городе Слуцк почтена память участника первой Карабахской войны, Национального героя Азербайджана майора Анатолия Давидовича.

Как передает в понедельник Day.Az со ссылкой на азербайджанское министерство обороны, в канун очередной годовщины смерти героя представители аппарата военного атташе Вооруженных сил Азербайджана в Беларуси посетили его могилу.

От имени министра обороны был возложен венок на могилу Анатолия Давидовича, погибшего в боях против вооруженных сил Армении за территориальную целостность нашей страны, почтена его светлая память.

Участники мероприятия поделились воспоминаниями о молодости, годах службы и героизме Давидовича. Отмечалось, что подвиг героически погибшего 13 июня 1992 года майора Анатолия Давидовича еще более укрепил дружественные и братские отношения между народами Азербайджана и Беларуси, светлую память героя чтят в обеих странах.

Затем сотрудники аппарата военного атташе от имени министра обороны выразили соболезнования матери героя - Киме Андреевне, особо отметив, что она постоянно находится в центре внимания руководства страны.

Кима Андреевна Давидович, в свою очередь, выразила признательность Президенту Азербайджана, руководству министерства обороны, сотрудникам аппарата военного атташе нашей страны в Беларуси за внимание и почтение памяти сына.