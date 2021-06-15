Эрдоган не обсуждал на встрече с Байденом т.н."геноцид армян"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не обсуждал на встрече с американским лидером Джо Байденом признание так называемого "геноцида армян".

Как передает Day.Az, на вопрос, обсуждалось ли на их встрече признание президентом Байденом так называемого "геноцида армян", Эрдоган ответил отрицательно. "Слава Богу, это никогда не входило в повестку дня", - сказал Эрдоган.

Перед отъездом в Брюссель Эрдоган заявил, что было бы "невозможно" не упомянуть решение Байдена признать так называемый "геноцид армян". "Мы глубоко опечалены этим. Для нас невозможно не поднять этот вопрос на встрече", - сказал Эрдоган в воскресенье.