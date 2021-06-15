Франция приветствует освобождение Азербайджаном 15 задержанных армян в обмен на карты минных полей

Франция, один из сопредседателей Минской группы ОБСЕ, приветствует освобождение Азербайджаном 15 задержанных армян, а также передачу Арменией карты заминированных территорий Агдамского района, сообщает Day.Az во вторник со ссылкой на министерство Европы и иностранных дел Франции.

В министерстве отметили, что это важные жесты, способствующие снижению напряженности и восстановлению доверия между сторонами с целью достижения прочного мира на Южном Кавказе.

"Франция призывает стороны продолжать соблюдать прекращение огня, полное и эффективное выполнение обязательств соглашения, достигнутого сторонами 9 ноября 2020 года", - говорится в сообщении.