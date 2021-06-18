"Я отомстил за матерей, сестер и детей, которых армяне убили в Ходжалы"

27 cентября в 07:10 утра я начал принимать участие в боевых действиях в Физулинском районе. В районе Рюзгар Джебраильского района я получил ранение - моя левая рука раскололась на части в результате вражеского минометного обстрела.

Как передает Day.Az, об этом сказал Milli.Az один из героев Отечественной войны Джавид Махаббат оглы Тагиев.

Рассказывая о первом дне войны за освобождение Карабаха от армянской оккупации, Тагиев отметил, что после ранения его спас капитан Ульви Гусейнов.

"Я обязан ему жизнью. Когда он пытался вытащить меня из зоны боевых действий, нас снова дважды обстреляли из минометов. Нас обоих откинуло в сторону. Уши заложило, мы не слышали друг друга. Я сказал ему оставить меня и уйти, но он не смотря ни на что взял меня на руки и эвакуировал. Позже он мне сказал, что если бы он меня там оставил, его бы до конца дней мучала совесть. Спасибо ему большое. Благодаря героизму Ульви, мне оказали первую помощь. Я потерял много крови, мне сделали укол, а затем остановили кровотечение", - сказал Джавид, отметив, что руку ему сшили в диагностическом госпитале, развернутом в Физули.

По словам Тагиева, в 4 часа утра его отправили в Бейлаганский район, куда привозили раненых: "Я пробыл там 4 дня. В Бейлагане ко мне были подключены разные системы. Врачи сказали, что пальцы могут сгнить. В связи с этим оттуда меня направили в Институт травматологии в Баку. Там я пролежал еще 9 дней. В течение этих дней врачи сказали, что в республиканскую больницу прибыли британские врачи и они займутся моим ранением".

Джавид, госпитализованный на 65 дней в республиканской больнице, рассказал, что британцы спасли все его пострадавшие пальцы, кроме одного - двигать им он больше не сможет. Сегодня он проходит курс лечения и массажа в реабилитационном центре в Бузовне.

"Большое спасибо всем врачам, я им очень обязан. Я лечусь здесь 15 дней и скоро уезжаю домой", - добавил ветеран войны.

Он подчеркнул, что все участники Отечественной войны находятся под пристальным вниманием и заботой государства: "В больнице за нами очень хорошо ухаживали. Они даже стирали всю нашу одежду".

Участник Отечественной войны также отметил, что Фонд YAŞAT погасил его задолженность по кредиту:

"У меня была задолженность в 11 тысяч манатов. Я взял кредит, потому что мой ребенок был болен. Часть суммы я оплатил сам, а Фонд YAŞAT погасил всю оставшуюся часть моего банковского долга. Фонд очень помог мне в этом вопросе.

Мы все участвовали в войне за нашу землю и ее целостность. Мне ничего не нужно. Я воевал, чтобы отомстить за матерей, сестер и детей, которых армяне убили в Ходжалы. Клянусь своими детьми, я плачу каждый раз, когда смотрю на кадры зверств, учиненных армянами, я не могу смотреть...

Если мне разрешат продолжить службу, я вернусь в армию. У меня одна жизнь и я готов принести ее в жертву ради Родины. Другого желания у меня нет", - сказал Тагиев.