Представители ВВС Азербайджана примут участие в учениях «Анатолийский орёл - 2021»

Лётно-технический состав и авиационные средства Военно-воздушных Сил (ВВС) Азербайджана отправились в турецкий город Конья для участия в совместных летно-тактических учениях "Анатолийский орёл - 2021".

Как передает Day.Az со ссылкой на министерство обороны, в учениях, которые стартуют 21 июня, примут участие 2 истребителя МиГ-29 и 2 штурмовика Су-25 ВВС Азербайджана.