https://news.day.az/politics/1354138.html Джейхун Байрамов на переговорах с главой МИД Кувейта
Джейхун Байрамов на переговорах с главой МИД Кувейта
Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился в Анталии с первым заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Кувейта Шейхом Ахмадом Насиром аль-Мухаммадом аль-Сабахом.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в ходе встречи, проведенной в рамках Дипломатического форума в Анталии, были обсуждены перспективы сотрудничества между Азербайджаном и Кувейтом.
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