Джейхун Байрамов на переговорах с главой МИД Кувейта

Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился в Анталии с первым заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Кувейта Шейхом Ахмадом Насиром аль-Мухаммадом аль-Сабахом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в ходе встречи, проведенной в рамках Дипломатического форума в Анталии, были обсуждены перспективы сотрудничества между Азербайджаном и Кувейтом.