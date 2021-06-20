Идол лжи с армянскими ушами: как высасываются "сенсации"

"Если бы Бога не было, его следовало бы выдумать" ("Si Dieu n'existait pas, il faudrait l'inventer"). Автором этого афоризма является великий французский философ-просветитель Вольтер. Это его высказывание было обращено к авторам книги " О трех обманщиках". Тем самым, Вольтер выступал как против суеверий, так и против атеизма.

Прошли столетия и ныне мы наблюдаем, как вольтеровский постулат, посредством коего он доказывал, что Бог все же есть, реализуется силами, далекими от понятия глубинного смысла учений великого француза, но топорно и примитивно работающих на поприще информационной провокации. Они выдумывают своего, но не Бога, а идола. Это идол лжи, манипуляций, дезинформаций.

Азербайджан, с момента обретения нашей страной независимости, регулярно сталкивается с распространением лжи и дезинформации по поводу происходящего внутри нашей страны, а также по поводу внешнеполитических шагов и ориентиров нашего государства. Особо рьяно анти-азербайджанская кампания велась в ходе 44-дневной войны. Ежедневно, если не сказать ежечасно публиковались и тиражировались совершенно чудовищные небылицы про Азербайджан, про нашу армию, про положение дел на фронте.

Кто стоял во главе этой кампании? Пресловутое армянское лобби, которое использовало в нужных им целях ангажированных журналистов, политологов, политиков из разных стран мира. Была сделана попытка, посредством их заявлений и пасквилей, извратить суть 44 -дневной войны, выставляя Армению не как оккупанта, а как "жертву агрессии". Попутно, тиражировалась чушь про "зарубежных наемников", которые якобы воевали на стороне Азербайджана.

Увы, в качестве рупоров лживой анти-азербайджанской пропаганды выступили даже действующие руководители ряда стран. Вспомним, к примеру, президента Франции Макрона, который так до сих пор и не привел доказательств всех тех громких и лживых заявлений, что им были сделаны касательно Азербайджана. При этом, вся эта примитивная и грязная кампания не привела ни к чему хорошему для Армении.

Азербайджан одержал блестящую победу, освободил семь районов страны, почти тридцать лет находившиеся под армянской оккупацией , включая колыбель нашей культуры Шушу. Она, как и все освобожденные районы, ныне активно восстанавливаются. Она же стала место подписания исторической азербайджано-турецкой Декларации, которая превратилась в настоящее бельмо на глазу у мирового армянства и находящихся у них на подкормке сил.

Уместно будет напомнить, что в "Шушинской декларации" прописано проведение совместных действий в случае угрозы или агрессии со стороны третьих государств или государств против независимости, суверенитета, территориальной целостности, неприкосновенности или безопасности международно признанных границ любой из сторон. Кого такой пункт может не устраивать? Только мировое армянство, рупоры которого периодически вещают о возможности и даже неизбежности "военного реванша".

Они разочарованы, обозлены тем, что отныне на всех этих планах поставлен жирный крест. А что им остается делать в создавшейся ситуации? Поклоняться идолу лжи. И в рамках этой традиционной акции, высасывать очередную "сенсацию". На сей раз про "размещение в Азербайджане турецких военных баз". И это при том, что ничего такого нет в "Шушинской декларации".

"Сейчас главное - обеспечить безопасность границ. Переговоры, которые будут проводить между собой Ильхам Алиев и Владимир Путин, а также которые проведем мы, могут развить эту тему", - заявил президент Турции Эрдоган. Но и этого поклоняющимся идолу лжи оказалось мало. Они не угомонились даже после того, как министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос журналиста о возможной реакции Москвы на появление турецкой военной базы на территории Азербайджана, заявил, что "не считает нужным комментировать слухи и бред".

Наконец, они проигнорировали и то, что Конституция Азербайджана запрещает размещение иностранных войск на территории страны на постоянной основе. Плюс, утвержденная в 2010 году военная доктрина Азербайджана также не предусматривает размещения иностранных баз на территории страны. А еще, как известно, Азербайджан является членом и нынешним председателем Движения неприсоединения, он взял на себя обязательства в этом отношении и неоднократно заявлял и доказывал свою приверженность этим самым обязательствам.

Как видим, есть огромное количество аргументов, доказывающих неуместность и примитивность провокации, устроителями которой являются те, кто поклоняются идолу лжи. У этого идола армянский уши, которые видны за версту. Идолопоклонники, конечно же, провалились. Но они, также конечно, не остановятся и будут искать новые и новые "поводы" для озвучивания и распространения анти-азербайджанской белиберды. Мы к этому готовы. Да и в целом, Азербайджан и Турция будут действовать так, как сочтут выгодным для своих национальных интересов, заставляя лопать очередные шарики лжи, запускаемые поклонниками идола армянской пропаганды.

Акпер Гасанов