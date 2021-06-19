Кто стоит за фейками о турецких базах в Азербайджане?

Ну вот неймется политическому армянству втянуть Россию и российский народ в военную авантюру.

Политическое армянство в очередной раз поднимает бурю в стакане воды, дезинформирует российскую аудиторию. Благо, многие российские СМИ находятся под армянским управлением. Алексею Алексеевичу Громову, который на уровне АП курирует российские СМИ, это почему-то кажется нормальным. Возможно, сказывается давняя дружба с Маргаритой Симоньян.

Как передает Day.Az со ссылкой на smi6.ru, армянское лобби вновь попыталось развернуть громкую лживую кампанию в российских СМИ о "ятаганах Эрдогана", "турецких военных базах в Азербайджане", пытаясь внести напряжение в отношения нашей страны с ее стратегическими партнерами в большом регионе.

Словно и не слышат Президента РФ Владимира Путина, который поддерживает стабильный политический диалог с этими странами. Раскрученная армянским информационным лобби дезинформация о якобы существующем намерении открыть турецкую военную базу в Азербайджане, это всего лишь очередной армянский повод внести напряжение в отношения между этими странами.

Что происходит по факту:

Во-первых, российские миротворцы в составе более 2 тысяч человек находятся на территории Азербайджана.

Во-вторых, между Азербайджаном и Турцией такой высокий уровень координации и мобильности, что они прекрасно могут обойтись без баз и не раздражать Россию. Что и происходит.

В-третьих, Азербайджан входит в Движение неприсоединения, тем самым ограничивая возможности для размещения иностранных военных баз на своей территории.

В-четвертых, Турция-Россия-Азербайджан имеют далеко идущие стратегические цели в этом регионе.

Армения же препятствует всем и во всем. Незрелая армянская государственность создает проблемы всем странам региона.

Но куда опаснее армянская политическая диаспора, особенно в России, где армянское лобби уже дозрело до масштабов монстра, пробивающего российскую политику, деформирующего наше понимание о собственных приоритетах, подменяющего наши ценности на свои.

Скандалом, раздутым в СМИ по поводу несуществующих турецких баз, армянское лобби фактически прикрыло другой скандал.

Как известно, генпрокуратура Азербайджана провела расследование, в ходе которого было установлено, что "глава группы компаний "Ташир" Карапетян Самвел Саркисович, известный в Армении как "серый бизнесмен", владелец Royalsys Engineering Давид Галустян, генеральный директор компании KOMEX Абрамян Ара Аршавирович и другие в целях снабжения Вооруженных сил Республики Армения оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами и военной техникой, в нарушение требований Таможенной конвенции о международных грузовых перевозках и Договора об ограничении обычных вооружений в Европе, в течение 2001-2021 годов посредством пассажирских самолетов, грузового самолета ВВС Армении Ил-76 ТД, а также приобретенного Арой Абрамяном грузового самолета "Ильюшин-76ТД" организовывали контрабанду воздушным путем незаконно приобретенного крупнокалиберного боевого огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и устройств в Республику Армения и оттуда в оккупированный Арменией Нагорный Карабах и прилегающие районы Азербайджанской Республики".

Армянские бизнесмены России на деньги, заработанные или наворованные в РФ, спонсируют войну и ведут противозаконные действия и политику в интересах другого государства. Вот где скандал! Но его армянское лобби заглушило и оно не получило распространение в российском обществе и СМИ. А в это время с подачи армянских руководителей российских СМИ российское общество увели на "войну" с Турцией.

Какие еще провокации реализует армянское лобби, пока не достигнет своей цели?