Открытие транспортных коммуникаций усилят Азербайджан в качестве регионального центра

Надеемся, что трехсторонние заявления будут способствовать длительному миру в регионе.

Об этом сказал вице-премьер - министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди на совместной пресс-конференции с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Баку, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend.

"Надеемся, что выполнение трехсторонних договоренностей от 10 ноября 2020 и 11 января 2021 года между Азербайджаном, Россией и Арменией будет способствовать длительному миру в регионе, станет импульсом для стабильного и безопасного развития Южного Кавказа", - сказал Тлеуберди.

По его мнению, стабилизация ситуации в регионе создает новые условия для раскрытия существующего потенциала портовой инфраструктуры Каспийского моря с учетом более широкой трансрегиональной интеграции Южного Кавказа с Казахстаном и среднеазиатскими странами, а также открытия Зангезурского коридора.

"Хотел бы отметить, что в последние годы Азербайджан, действительно, достиг существенных успехов в проведении структурных и институциональных реформ, социально-экономическом развитии, создании благоприятных возможностей для бизнеса и инвестиций. Сегодня Азербайджан является крупным энергетическим и транспортно-логистическим хабом, основным игроком в сфере международной энергетической безопасности. Новая геополитическая реальность в регионе, открытие транспортных коммуникаций будут способствовать усилению роли Азербайджана в качестве регионального центра. Казахстан рад устойчивому развитию Азербайджана, тому, что он уверенно идет по пути модернизации и прогресса", - подчеркнул Тлеуберди.