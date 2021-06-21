Мы продолжим оказывать Азербайджану всякую поддержку

"Освобождение Шуши не означает просто лишь возвращение земли. Я верю, что, с освобождением этого прекрасного города от оккупации, все карабахские и азербайджанские земли в кратчайшие сроки восстановятся и обретут свою истинную принадлежность. Как Турция, мы будем продолжать оказывать всяческую поддержку".

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, говоря о своем визите в Азербайджан 15-16 июня после очередного заседания Кабинета министров, передает Day.Az со ссылкой на АПА.

R.T.Эрдоган отметил, что таким же образом будут восстановлены Физулинский, Джебраильский, Губадлинский, Лачинский, Кельбаджарский, Агдамский, Зангиланский, Ходжавендский районы Карабаха.

Эрдоган добавил, что в ближайшие годы станет ясно, что означает победа в Карабахе для Азербайджана и региона.

Выступая 16 июня в азербайджанском парламенте, Эрдоган сказал, что этот регион станет местом, где сломаются те, кто сделал мир инструментом для своих политических и экономических притязаний.