Джейхун Байрамов встретился с верховным представителем Альянса цивилизаций ООН

21 июня состоялась встреча между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и верховным представителем Альянса цивилизаций ООН Мигелем Ангелом Моратиносом.

Как передает Day.Az со ссылкой на МИД, министр Джейхун Байрамов, поприветствовав верховного представителя, отметил, что между Азербайджаном и Альянсом существует взаимовыгодное сотрудничество. Было отмечено, что Азербайджан заинтересован в расширении этого сотрудничества.

Учитывая, что после последнего визита верховного представителя в регион произошло много изменений, министр рассказал о текущей ситуации в регионе, масштабных разрушениях, уничтожении историко-культурного, религиозного наследия территорий, минном вопросе, представляющей постоянную угрозу для жизни людей, а также о работах, проводимых в рамках реконструкции освобожденных территорий.

Было отмечено, что с устранением фактора оккупации появилась возможность нормализации отношений между двумя странами, в основе которой лежит строгое соблюдение принципов международного права суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности международных границ.

Верховный представитель Мигель Анхель Моратинос проинформировал генерального секретаря ООН о направлениях деятельности Альянса, выступающего в качестве основного инструмента политической безопасности. Он отметил, что высоко ценит поддержку, оказываемую Азербайджаном Альянсу. Было отмечено, что у Альянса широкие планы по сотрудничеству с Азербайджаном после пандемии.

На встрече также были обсуждены другие вопросы, представляющие взаимный интерес.