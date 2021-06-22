В Австралии предотвращена армянская провокация

В результате вмешательства азербайджанцев, проживающих в Австралии, была предотвращена очередная провокация армянской общины в этой стране.

Как сообщили Day.Az в Госкомитете по делам диаспоры, армянская община разместила на официальной странице парламента страны петицию под названием "Признание права армян Нагорного Карабаха на самоопределение".

На эту провокацию наши соотечественники ответили размещением на официальной странице парламента петиции под названием "Национальные, этнические, религиозные группы не должны переносить свои конфликты в Австралию".

Министр иностранных дел Австралии Мэрис Пейн не оправдала ожиданий армян по поводу петиции. В письме, адресованном армянскому национальному комитету, министр отметила, что ее страна поддерживает усилия Минской группы ОБСЕ и подписанное 10 ноября 2020 года трехстороннее соглашение: "Мы считаем, что подписанное 10 ноября 2020 года трехстороннее соглашение о прекращении огня способствует достижению этого результата".