https://news.day.az/politics/1355481.html Завершились тактические учения ВМС Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО
Завершились тактические учения ВМС Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО
Завершились тактические учения Военно-морских сил (ВМС), проведенные в соответствии с утвержденным министром обороны планом боевой подготовки, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Минобороны Азербайджана.
В ходе учений были усовершенствованы навыки командиров и штабов по организации боевой деятельности и управлению силами в бою. Поставленная цель была достигнута, задачи успешно выполнены.
Во время подведения итогов командование высоко оценило участие личного состава ВМС в учениях.
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