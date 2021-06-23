Завершились тактические учения ВМС Азербайджана

Завершились тактические учения Военно-морских сил (ВМС), проведенные в соответствии с утвержденным министром обороны планом боевой подготовки, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Минобороны Азербайджана.

В ходе учений были усовершенствованы навыки командиров и штабов по организации боевой деятельности и управлению силами в бою. Поставленная цель была достигнута, задачи успешно выполнены.

Во время подведения итогов командование высоко оценило участие личного состава ВМС в учениях.