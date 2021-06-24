https://news.day.az/politics/1355805.html Переговоры глав МИД Азербайджана и Саудовской Аравии
Переговоры глав МИД Азербайджана и Саудовской Аравии
24 июня 2021 года в ходе официального визита в Королевство Саудовская Аравия министр иностранных дел Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Саудовской Аравии принцем Фейсалом бин Фарханом Аль Саудом, передает Day.Az со ссылкой на МИД Азербайджана.
B ходе встречи принц Фейсал Аль Сауд выразил удовлетворение уровнем отношений между двумя странами, отметив, что они строятся на прочной основе. Он подчеркнул, что Азербайджан - дружественная и братская страна.
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