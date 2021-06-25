Началось заседание Милли Меджлиса

В рамках внеочередной сессии Милли Меджлиса началось очередное заседание.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в повестку заседания вошли 12 вопросов, среди которых законопроекты о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "О трудовых пенсиях",о внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс Азербайджанской Республики, о внесении изменений в Административно-процессуальный кодекс Азербайджанской Республики, о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "О государственной пошлине" и др.