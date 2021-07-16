После Второй Карабахской войны возникли новые возможности для налаживания связей через Зангезурский коридор.

Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

По его словам, это крайне важно для нормализации обстановки на Южном Кавказе.

"В прошлом Центральная Азия была местом противостояния великих держав. Мы не должны допустить, чтобы это повторилось. Региону нужна взаимосвязанная экосистема, и единственный способ сделать это - продвигать региональное сотрудничество через коммуникации", - подчеркнул Чавушоглу.