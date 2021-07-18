Вышел в эфир фильм из цикла "Формула власти", посвященный Антониу Виторино

Вышел в эфир телефильм из цикла "Формула власти" Михаила Гусмана, посвященный

Гендиректору Международной организации по миграции ООН Антониу Виторино.

Day.Az представляет полную видеоверсию данного фильма: