Некоторые французские политики заигрывают с армянской общиной.

Об этом сказал Trend в понедельник израильский юрист, специалист по международному праву и международной политике Михаил Финкель, передает Day.Az.

По его мнению, никакой объективности в мировой политике, как правило, нет - есть субъективность и персональные интересы: "Поэтому не удивляет, что Франция на данный момент проводит различные переговоры с армянскими дипломатами и пытается как во Франции, так и в Нью-Йорке (США), где находится штаб-квартира ООН, делегитимизировать заключенное 10 ноября 2020 года трехстороннее заявление по Карабаху".

Израильский эксперт подчеркнул, что во Франции существует большая, влиятельная, богатая армянская община, с которой заигрывают те или иные французские политики.

"Потом они, конечно же, займут проармянскую позицию, поддержат Армению, сделают все, что могут в обмен за "плюшки и пироги" со стороны армянской общины внутри Франции, и выдадут свои заявления, свою одностороннюю, субъективную и однобокую поддержку Армении как самый что ни на есть настоящий пик "объективности и сбалансированной позиции". Все это будет, потому что этому ханжеству, наглости и двуличию нет предела", - заключил Финкель.