Представлен очередной выпуск еженедельного экономического проекта Real-Trend, сообщает Day.Az.

В этом выпуске программы обсуждались вопросы развития предпринимательства в Азербайджане, поддержки бизнеса государством во время пандемии, вклад частного сектора в экономику, растущий экспортный потенциал нашей страны.

Также зрители узнали об идее создания в скором времени Азербайджаном, Ираном, Турцией и Россией совместного регионального рынка.

В программе обсуждались вопросы выхода азербайджанских компаний на рынки зарубежных стран, привлечения в Азербайджан иностранных инвестиций.

Отметим, что программа Real - Trend транслируется на Real TV каждую среду, в 15:30, а повторный выпуск - в 22:30. В программе обсуждаются самые актуальные экономические новости недели. Гости, приглашенные в студию Real TV и АМИ Trend, обсуждают вызовы, стоящие перед Азербайджаном.

Представляем вниманию читателей очередной выпуск программы.